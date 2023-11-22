Найдены редчайшие Apple Watch. Таких никогда не продавали

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Прототип устройства датируется 2013 годом — за пару лет до выхода полноценного релиза первых Apple Watch.Устройство найдено у коллекционера Джулио Зомпетти. Прототип работает под управлением SwitchBoard, основанной на сборке iOS 8 для iPod touch. SwitchBoard — это специальная оболочка Apple для тестировщиков. С ее помощью инженеры проверяют компоненты гаджета на работоспособность.Задняя крышка состоит из нержавеющей стали, в центре по горизонтали расположены датчики сердцебиения.В комплект также входит зарядное устройство. Внешне оно похоже на современную зарядку, однако по словам владельца совместимо только с этой версией часов.Также форма колесика Digital Crown слегка отличается по форме от актуальных моделей.