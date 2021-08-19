



Компания IDC опубликовала статистику продаж смартфонов в России за второй квартал 2021 года. Впервые квартальным лидером стала Xiaomi — она продала в нашей стране намного больше смартфонов, чем любой другой вендор, особенно с учётом продаж её суббренда Poco.



Доля Xiaomi составила 32,8%, а с учётом продаж Poco — 37,7%. Samsung отстаёт — на эту компанию пришлось 28,3% рынка, у Apple 13,8%, а суммарная доля брендов, входящих в холдинг BBK (Realme, Oppo, Vivo и OnePlus), — 8,9%.



В общемировом масштабе в июне расклад был почти таким же: первое место у Xiaomi, второе у Samsung, третье у Apple. Однако если суммировать продажи брендов, которым владеет BBK, этот холдинг можно считать лидером рынка.



IDC приводит и другие интересные данные. Продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились на 17%, а Android-смартфоны занимают 70% рынка устройств, поддерживающих сети связи пятого поколения. Средняя стоимость смартфона в России за год увеличилась до 322 долларов без учёта НДС. Во втором квартале 2020 года она составляла 196 долларов, а в первом квартале 2021 года — 306 долларов. Продажи кнопочных телефонов за год увеличились на 13,4% — до 1,6 штук во втором квартале этого года. Смартфонов за тот же период продано 6,7 миллиона штук на 2,1 миллиарда долларов, что в денежном выражении на две трети больше, чем годом ранее.







