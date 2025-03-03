Назван еще один минус iPhone 17 Air

Похоже, из-за сверхтонкого корпуса придется пожертвовать качеством звука.
Модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max имеют равное количество отверстий — по пять с каждой стороны от порта USB-C.
В базовой версии iPhone 17 изменений не наблюдается.
Если информация подтвердится, владельцам самого тонкого iPhone придется довольствоваться более низким качеством звука или урезанным уровнем громкости.
Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.
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