Назван еще один минус iPhone 17 Air

Артем
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Похоже, из-за сверхтонкого корпуса придется пожертвовать качеством звука.

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Инсайдер Маджин Бу поделился новой порцией изображений макетов будущей линейки iPhone 17. На CAD-схемах показана нижняя грань смартфонов, где можно заметить изменения в конструкции динамиков. 

Модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max имеют равное количество отверстий — по пять с каждой стороны от порта USB-C.

У iPhone 17 Air, из-за компактного корпуса толщиной ~5,5 мм, количество отверстий сократили до двух с каждой стороны. 

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В базовой версии iPhone 17 изменений не наблюдается. 

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Если информация подтвердится, владельцам самого тонкого iPhone придется довольствоваться более низким качеством звука или урезанным уровнем громкости.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.
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Источник:
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Комментарии

kardigan
+3921
kardigan
Ну звук из внешних динамиков в принципе не важен, важно, чтоб собеседника было хорошо слышно.
) суды по выступам камеры его сложно назвать супертонким😀 особенно, когда гля равновесия надеваешь чехол-если эта версия упадёт нужно будет нехило отчехлиться.
час назад в 10:04
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+1348
Grealex
Еще не вышел, а уже минусы.
55 минут назад
#

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