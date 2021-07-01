MacBook Pro 14 и 16 с экранами Mini LED могут показать в сентябре текущего года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в производственной цепочке. 

Apple сообщила поставщикам комплектующих быть готовыми начать их производство. Это касается в частности производителя Mini LED-панелей Zhen Ding. 

Следующие MacBook Pro получат мажорное обновление на аппаратном уровне. Вместе с новым экраном в них установят второе поколение процессоров Apple Silicon. Корпус MacBook Pro 14 тоже внешне изменятся, потому раньше экраны такого размера в линейке не использовались. 

Mini LED также применяется в iPad Pro 12,9 (2021). Это подтип LED. Технология позволяет реализовать средства локального затемнения за счет разделения на зоны с независимой регулировкой. Так, цвета получаются более насыщенные, а у LED появляется фишка OLED. Плюсы технологии — пониженное энергопотребление и более медленное выгорание пикселей на фоне OLED.


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