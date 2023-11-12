Назван первый смартфон Xiaomi с HyperOS для глобального рынка

Александр


Недавно компания Xiaomi выпустила флагманские смартфоны серии Xiaomi 14, на которые установлена её собственная операционная система HyperOS. Формально это первые устройства, которые работают с этой ОС, но они останутся эксклюзивами для Китая на какое-то время, а между тем Xiaomi готовится выпустить прошивку, которая заменит MIUI на HyperOS на некоторых старых моделях.

По данным GSMChina, первым смартфоном, на который можно будет установить HyperOS за пределами Китая, станет Xiaomi 12T. Ожидается, что обновление выйдет в течение двух недель, а его распространение будет постепенным — сначала в одних странах, потом в других, а затем во всех остальных.

Обновление до HyperOS должно принести модели Xiaomi 12T несколько новых возможностей. Известно, что эта операционная система основана на Android 14.0 (а точнее, на коде AOSP, который лежит в основе Android), но в неё добавлены элементы единой экосистемы Xiaomi. Судя по тестам и отзывам, HyperOS потребляет намного меньше памяти и работает заметно быстрее, хотя при этом она совместима с сервисами и приложениями Google, а также может запускать в режиме эмуляции старые 32-битные приложения и игры, которые потеряли совместимость с Android несколько лет назад после перевода этой ОС и используемых в смартфонах и планшетах процессоров на 64-битную архитектуру.
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