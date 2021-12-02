Президент Xiaomi Лу Вейбинг сообщил, что POCO X3 Pro был самым популярным смартфоном в «Черную пятницу» на маркетплейсе Amazon.

Смартфон оказался популярен на ключевых рынках компании в Европе: в Испании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании.

Девайс подешевел в черную пятницу. На старте продаж он стоил €249 или €299 в зависимости от комплектации, но в период главной распродажи года его цена опустилась до €179 за версию 6+128 ГБ и €200-€220 за 8/256 ГБ.

Ранее были названы самые популярные смартфоны первого полугодия 2021 года в России, которые покупают онлайн. По данным АлиИндекс, в топ-4 вошли POCO X3, POCO M3, Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Первые два входят в тот же модельный ряд, что и POCO X3 Pro.

«Черная пятница» в России установила пятилетний рекорд по числу продаж. В этом году в сравнении с предыдущим оборот товаров увеличился сразу на 73%, число онлайн-покупок также выросло на 66%. Самый большой ажиотаж традиционно вызывают одежда, обувь, бытовая техника, гаджеты и ювелирные украшения.





