Названа дата анонса серии realme GT6

Георгий
realme

Компания realme объявляет, что новейшую серию флагманских смартфонов realme GT6 презентуют 20 июня на мероприятии в Милане, Италия. В тот же день новинки будут представлены и поступят в продажу в России.

В новую серию realme GT6 войдут две модели: топовая GT6 и базовая GT6T. Оба смартфона будут отличаться высокой производительностью. По словам компании, новинки получат множество инновационных функций. 

В модельный ряд будут интегрированы возможности на базе искусственного интеллекта, которые используются для улучшения качества изображения, совершенствования процесса взаимодействия пользователя с системой и повышения производительности.

Глобальная презентация серии realme GT6 будет транслироваться в официальных соцсетях realme.
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