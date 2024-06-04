Названа дата анонса серии realme GT6

Компания realme объявляет, что новейшую серию флагманских смартфонов realme GT6 презентуют 20 июня на мероприятии в Милане, Италия. В тот же день новинки будут представлены и поступят в продажу в России.В новую серию realme GT6 войдут две модели: топовая GT6 и базовая GT6T. Оба смартфона будут отличаться высокой производительностью. По словам компании, новинки получат множество инновационных функций.В модельный ряд будут интегрированы возможности на базе искусственного интеллекта, которые используются для улучшения качества изображения, совершенствования процесса взаимодействия пользователя с системой и повышения производительности.Глобальная презентация серии realme GT6 будет транслироваться в официальных соцсетях realme.