Oculus проведет свою первую презентацию игр 21 апреля. На Oculus Gaming Showcase представят новые тайтлы, а также расскажут об обновлениях уже выпущенных. 

Стоит ожидать информации о таких играх, как Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Pistol Whip и Lone Echo II. Среди игровых студий точно будут ILMxLAB, Cloudhead Games и Ready At Dawn. 

Oculus устраивает собственную презентацию игр по типу тех, что проводят Sony, Microsoft и Nintendo. Несколько издателей игр также начали проводить свои отдельные мероприятия из-за отсутствия крупных игровых выставок, вроде E3. 

Oculus Gaming Showcase пройдет полностью онлайн из-за пандемии. Она будет транслироваться на Facebook, Twitch и YouTube. 

Ранее Sony показала контроллер для своей системы PlayStation VR следующего поколения. Его основная цель – подарить игрокам ощущение, будто они находятся внутри виртуального мира. 

Также на PlayStation 5 VR была анонсирована первая игра. Это многопользовательский шутер Pavlov VR от канадской студии Vankrupt Games. 


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