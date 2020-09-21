Microsoft в своем твиттере опубликовала информацию о старте предварительных заказов на свои консоли следующего поколения. Оставить предзаказ на Xbox Series X и Series S можно будет 22 сентября с 10: 00 по МСК.
Стоимость Xbox Series S составит 26 990 рублей, а Series X — 45 990. Пока неясна механика предзаказов, а именно будет ли полная оплата или частичная с правом на выкуп в день старта продаж.
На старт, внимание... Предзаказ!— Xbox RU (@xboxru) September 21, 2020
Успейте предзаказать Xbox Series X и Xbox Series S – начинаем завтра в 10:00 по московскому времени 🎮 pic.twitter.com/P6F56i6Rey
Список официальных сетей:
- «М.Видео»
- «Эльдорадо»
- «1C Интерес»
- Ozon
- DNS
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