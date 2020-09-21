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Microsoft в своем твиттере опубликовала информацию о старте предварительных заказов на свои консоли следующего поколения. Оставить предзаказ на Xbox Series X и Series S можно будет 22 сентября с 10: 00 по МСК.

Стоимость Xbox Series S составит 26 990 рублей, а Series X — 45 990. Пока неясна механика предзаказов, а именно будет ли полная оплата или частичная с правом на выкуп в день старта продаж.

Список официальных сетей:
  • «М.Видео»
  • «Эльдорадо»
  • «1C Интерес»
  • Ozon
  • DNS
Напомним, старт продаж Xbox Series X и Series S намечен на 10 ноября. Ранее Microsoft озвучила все подробности выхода своих консолей следующего поколения в России.


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