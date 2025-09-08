Названа емкость аккумуляторов всех iPhone 17





По информации инсайдера ShrimpApplePro, линейка iPhone 17 выйдет в двух вариантах: с «симкой» и без. Это влияет на емкость аккумулятора каждой модели смартфонов, за исключением базовой.

Далее перечислены объемы батареи каждой модели с сим-картой и без нее соответственно, а также сравнение с линейкой iPhone 16:• iPhone 17 — 3692 мА·ч (iPhone 16 — 3561 мА·ч)• iPhone 17 Air — 3036мА·ч / 3149мА·ч (iPhone 16 Plus — 4674 мА·ч )• iPhone 17 Pro — 3988 мА·ч / 4252 мА·ч (iPhone 16 Pro — 3582 мА·ч)• iPhone 17 Pro Max — 4823 мА·ч / 5088 мА·ч (iPhone 16 Pro Max — 4685 мА·ч)Презентация линейки iPhone 17 состоится уже завтра, 9 сентября.