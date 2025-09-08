Названа емкость аккумуляторов всех iPhone 17

Артем
zdshdfhadtfh.png

По информации инсайдера ShrimpApplePro, линейка iPhone 17 выйдет в двух вариантах: с «симкой» и без. Это влияет на емкость аккумулятора каждой модели смартфонов, за исключением базовой.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Далее перечислены объемы батареи каждой модели с сим-картой и без нее соответственно, а также сравнение с линейкой iPhone 16:

• iPhone 17 — 3692 мА·ч (iPhone 16 — 3561 мА·ч)
• iPhone 17 Air — 3036мА·ч / 3149мА·ч (iPhone 16 Plus — 4674 мА·ч )
• iPhone 17 Pro — 3988 мА·ч / 4252 мА·ч (iPhone 16 Pro — 3582 мА·ч)
• iPhone 17 Pro Max — 4823 мА·ч / 5088 мА·ч (iPhone 16 Pro Max — 4685 мА·ч)

Презентация линейки iPhone 17 состоится уже завтра, 9 сентября.
8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Всё про замену аккумулятора iPhone
Названы все новые расцветки Apple Vision Pro и HomePod Mini
Apple Watch Series 11 получат самый яркий дисплей

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+17
dimonker
Получается что iPhone 17 Air будет выпускаться и с сим картой?
Сегодня в 10:06
#
tellurian
+2620
tellurian dimonker
Иначе в Китае его не выпустить. Там есим ещё запрещено. Только начали тестировать. Вчера читал.
Сегодня в 10:25
#