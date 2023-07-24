Названа еще одна веская причина покупки iPhone 15 Pro. Преимущество «космических» масштабов

Фото: Jonas Daehnert
Он станет прочнее и легче предшественников, благодаря корпусу из материала, который используют в космической промышленности.
Об этом заявляет авторитетный инсайдер Unknownz21 в своем аккаунте в Twitter (или уже X). По его словам, в производстве iPhone 15 Pro будет использоваться титан Grade 5. Помимо космических кораблей этот метал используют при создании самолетов, сверхскоростных гоночных автомобилей, и в часах Apple Watch Ultra.
Так как титан Grade 5 используется в авиапромышленности он невероятно прочный и термостойкий, что поможет снизить температуру в новой технологии многослойных аккумуляторов, которые более подвержены перегреву.
Также сплав, который, вероятно, будет использоваться в новых iPhone, нашел свое применение в морской и нефтегазовой отрасли. Это говорит о том, что корпус новых «яблочных» смартфонов будет более стойким при попадании влаги, различного вида масел или загрязнений, в том числе и от рук.
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