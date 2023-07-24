Названа еще одна веская причина покупки iPhone 15 Pro. Преимущество «космических» масштабов

Артем
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Фото: Jonas Daehnert
Он станет прочнее и легче предшественников, благодаря корпусу из материала, который используют в космической промышленности.

Об этом заявляет авторитетный инсайдер Unknownz21 в своем аккаунте в Twitter (или уже X). По его словам, в производстве iPhone 15 Pro будет использоваться титан Grade 5. Помимо космических кораблей этот метал используют при создании самолетов, сверхскоростных гоночных автомобилей, и в часах Apple Watch Ultra.

Так как титан Grade 5 используется в авиапромышленности он невероятно прочный и термостойкий, что поможет снизить температуру в новой технологии многослойных аккумуляторов, которые более подвержены перегреву.

Также сплав, который, вероятно, будет использоваться в новых iPhone, нашел свое применение в морской и нефтегазовой отрасли. Это говорит о том, что корпус новых «яблочных» смартфонов будет более стойким при попадании влаги, различного вида масел или загрязнений, в том числе и от рук.
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Источник:
Twitter
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Комментарии

+566
franzisonfire
Египетская сила!! Там много чего используют) пусть лучше сделают корпус из переработанных пакетов пятёрочка ))))
Сегодня в 16:06
#
tellurian
+4923
tellurian
У меня часы ультрa и на корпусе оставить царапину оказалось легче, чем на стaльных. Уже две штуки. Причём об вешалку в шкафу одну поставил, другую ещё где-то дома о простой мeтaлл.
Сегодня в 16:25
#
0
dmitriy5440@mail.ru
Да скок можно то уже про этот титан писать 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Вы как будто сами свои статьи не читаете , уже раз 5 наверно было
Сегодня в 16:48
#
+12
komprochekos1
Неа. Всё равно не убедили покупать 15 айфон
2 часа назад в 18:43
#
+7
Gntlmn Mthfcng
Ахах знаем их авиационный космический супер пупер алюминий 7000 серии, который гнулся от любого падения или небольшого удара о стену
час назад в 18:59
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