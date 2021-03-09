Со дня на день компания Xiaomi может анонсировать смартфон Mi 11 Pro, который представляет собой улучшенную версию выпущенного недавно флагмана Mi 11. Некоторые подробности о таинственной новинке уже известны.
Ожидается, что Mi 11 Pro сохранит дизайн младшей модели и большую часть её характеристик. Улучшения по большей части затронут камеру: в отличие от базовой модели, у новинки будет перископный модуль, обеспечивающий 50-кратный зум. Об этом свидетельствует в том числе эта фотография, выложенная инсайдерами:
Инсайдеры также указывают, что в Mi 11 Pro будет использоваться новый датчик изображения Samsung ISOCELL GN2 разрешением 50 Мп оптического формата 1/1,12 дюйма. Известны и подробности об экране — это AMOLED-матрица диагональю 6,81 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц. Само собой, новинка сохранит самый производительный на данный момент процессор Qualcomm Snapdragon 888 и самую быструю оперативную память. Также ожидается поддержка 120-ваттной зарядки, но адаптер такой мощности скорее всего нужно будет приобретать отдельно.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru