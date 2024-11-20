Названа iOS, которая не взламывается западными спецслужбами

Чтобы завладеть данными на заблокированном iPhone, западные правоохранители используют инструмент Grаykey. Он частично открывает доступ к данным смартфона. Однако не все версии iOS позволяют сделать это.
Эксперты полагают, что сотрудники органов используют уязвимости старых прошивок iPhone. Поскольку Apple исправно выпускает обновления, получить доступ к гаджету становиться сложнее, плюс софт требует оптимизации под конкретную прошивку. Так бета-версии iOS 18.1 не поддается взлому Graykey, во всяком случае на момент составления документа.
В 404 Media отметили, что создатели Grаykey могут отыскать новые «дыры» в системе, и защита iOS 18 может пасть в любой момент. Кроме того, старые модели более податливы к взлому. Например, iPhone 11 может быть разблокирован полностью, несмотря на поддержку последних апдейтов.