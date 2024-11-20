Названа iOS, которая не взламывается западными спецслужбами





Чтобы завладеть данными на заблокированном iPhone, западные правоохранители используют инструмент Grаykey. Он частично открывает доступ к данным смартфона. Однако не все версии iOS позволяют сделать это. Чтобы завладеть данными на заблокированном iPhone, западные правоохранители используют инструмент Grаykey. Он частично открывает доступ к данным смартфона. Однако не все версии iOS позволяют сделать это. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В руках портала 404 Media оказался документ, который подробно описывает функциональность софта Graykey. Как оказалось, большинство iPhone с версией iOS 18 или iOS 18.0.1 могут быть «частично» разблокированы утилитой, при этом какую именно информацию получают спецслужбы пока не ясно.Эксперты полагают, что сотрудники органов используют уязвимости старых прошивок iPhone. Поскольку Apple исправно выпускает обновления, получить доступ к гаджету становиться сложнее, плюс софт требует оптимизации под конкретную прошивку. Так бета-версии iOS 18.1 не поддается взлому Graykey, во всяком случае на момент составления документа.В 404 Media отметили, что создатели Grаykey могут отыскать новые «дыры» в системе, и защита iOS 18 может пасть в любой момент. Кроме того, старые модели более податливы к взлому. Например, iPhone 11 может быть разблокирован полностью, несмотря на поддержку последних апдейтов.