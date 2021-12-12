iOS 15.2 может выйти в начале следующей недели в период с 13 по 19 декабря. Об этом сообщает PhoneArena.

В пятницу 10 декабря компания выпустила бета-версии iOS 15.2 и iPadOS 15.2 в статусе Release Candidate для разработчиков. Это значит, что стабильная версия близка к выходу.

Какие нововведения появятся в iOS 15.2:

Функция «Объекты, которые могут отслеживать меня» в приложении «Локатор». Она позволит вам узнать, передают ли ваше местоположение какие-либо не принадлежащие вам AirTags

Функция «Скрыть мою электронную почту» создает случайные адреса e-mail, которые вы можете использовать при отправке или ответе на электронное письмо. Случайный адрес электронной почты будет отображаться в ваших сообщениях у собеседника, но вы будете получать ответы на реальный адрес

Новая функция приложения «Сообщения» будет предупреждать детей, когда им придет файл с изображением обнаженного тела. Фотография изначально будет размыта, при этом ребенок получит возможность просмотреть его

Отчет о конфиденциальности приложений Apple, который показывает, к каким данным приложения могут получить доступ с помощью предоставленных им разрешений





