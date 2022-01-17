Гарнитура смешанной реальности от Apple будет стоить $2000. Об этом сообщает журналист издания Bloomberg Марк Гурман в рассылке Power On.
Это дороже, чем у конкурентов. для сравнения, очки Ray-Ban от Facebook стоят от $299 до $379 (22 000-27 000 руб.) в зависимости от типа линз.
Apple Glass будет работать на процессоре-аналоге M1 Pro, стоящем в новых моделях MacBook Pro. У них будут два экрана с разрешением 8К, сменная оптика и качественная акустика.
Ранее сообщалось, что презентация гарнитуры состоится в 2023 году. Apple изначально планировала представить гарнитуру в 2021 году и выпустить ее в 2022-м. Но в процессе тестирования разработчики гарнитуры столкнулись с проблемами перегрева, работы камеры и программного обеспечения. Компания работает над ее созданием с 2015 года.
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