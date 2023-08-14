Фото: Unsplashed
В сети появились результаты тестирования смартфонов Apple с процессором A17 Bionic. Этот чип будет использоваться в моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Судя по тестам, он значительно производительнее процессора Snapdragon 8 Gen 3.
A17 Bionic и Snapdragon 8 Gen 3 ещё не представлены официально. Первый будет анонсирован в сентябре на презентации линейки iPhone 15, а второй выйдет в октябре и будет устанавливаться в новейшие флагманы на базе Android (в том числе Xiaomi 14 и Samsung Galaxy S24).
Результаты тестирования Galaxy S24 в бенчмарках тоже доступны в сети, что позволяет лоб в лоб сравнить производительность A17 Bionic со Snapdragon 8 Gen 3. iPhone 15 Pro набирает в Geekbench 3269 баллов в одноядерном тесте и 7666 баллов в многоядерном. Galaxy S24 показывает гораздо более скромные результаты — 2223 балла и 6661 балл соответственно. Преимущество iPhone 15 Pro в первом случае 47%, а во втором 15%.
Geekbench также позволяет сравнить A17 Bionic с прошлогодним чипом A16 Bionic, который используется в линейке iPhone 14. Новые смартфоны Apple будут на 29% производительнее в одноядерном тесте и на 19% в многоядерном — это очень внушительный прирост.
Названо главное преимущество iPhone 15 Pro перед Galaxy S24 и Xiaomi 14
Фото: Unsplashed
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