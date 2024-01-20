Названо самое неочевидное преимущество Samsung Galaxy S24 Ultra. Ваш iPhone так не может

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На презентации новых флагманских смартфонов Galaxy Unpacked компания Samsung вскользь рассказала о новом стекле Corning Gorilla Armor, которое стало эксклюзивом топовой модели Galaxy S24 Ultra.По заявлению Corning новое стекло Gorilla Armor намного прочнее предыдущих Gorilla Glass Victus. Оно в меньшей степени подверженно появлению царапин и трещин, а также меньше отражает свет.Именно эта антибликовость и выступает самой неочевидно фичей Galaxy S24 Ultra. Только посмотрите, как бликует экран iPhone 15 Pro Max рядом с уберфлагманом Samsung. Вот эта особенность экрана в жизни может быть куда полезнее всяких ИИ-функций, но маркетологи южнокорейского бренда так и не смогли грамотно её преподнести.Ждём подобной реализации в следующем поколении Ceramic Shield, которое, возможно, будет использоваться в iPhone 16.