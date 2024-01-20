Названо самое неочевидное преимущество Samsung Galaxy S24 Ultra. Ваш iPhone так не может

Фархад
Galaxy S24

На презентации новых флагманских смартфонов Galaxy Unpacked компания Samsung вскользь рассказала о новом стекле Corning Gorilla Armor, которое стало эксклюзивом топовой модели Galaxy S24 Ultra.

S24U

По заявлению Corning новое стекло Gorilla Armor намного прочнее предыдущих Gorilla Glass Victus. Оно в меньшей степени подверженно появлению царапин и трещин, а также меньше отражает свет.

S24U

Именно эта антибликовость и выступает самой неочевидно фичей Galaxy S24 Ultra. Только посмотрите, как бликует экран iPhone 15 Pro Max рядом с уберфлагманом Samsung. Вот эта особенность экрана в жизни может быть куда полезнее всяких ИИ-функций, но маркетологи южнокорейского бренда так и не смогли грамотно её преподнести.

S24U
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Ждём подобной реализации в следующем поколении Ceramic Shield, которое, возможно, будет использоваться в iPhone 16.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Ice Universe
Cсылки по теме:
Как быстро переключиться между Wi-Fi-сетями на iPhone, не заходя в настройки
На iPhone появятся приложения для NFC-оплаты в магазинах без Apple Pay
Apple выпустила лимитированную версию AirPods Pro 2

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2793
tellurian
Ждём дроп тесты и увидим его прочность.
Сегодня в 13:53
#
–1064
NYX Дмитрий Могучев
Это точно)
Но стоит отметить, что самс на порядок более хрупкий
час назад в 17:45
#