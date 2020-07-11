Xiaomi запустит 15 июля Mi Smart Band 5 на мировом рынке. У новинки есть все шансы стать успешным продуктом на фоне успеха Mi Band 4, который стал самым продаваемым фитнес-браслетом.
Согласно оценкам компании Canalys по отгрузке носимой электроники, на которые ссылается Xiaomi в своём твите, Mi Band 4 стал самым продаваемым фитнес-браслетом в мире в период с 3 квартала 2019 года по 1 квартал 2020 года.
Смарт-браслеты от Xiaomi завоевали популярность среди пользователей начиная с самой первой версии. Компания продала 1 миллион оригинального Mi Band всего за девять месяцев после старта продаж. Второй версии удалось достигнуть того же результата всего за два месяца, а Mi Band 3 разошелся тиражом в 1 миллион устройств всего за 17 дней. Что касается Mi Band 4, этот гаджет был продан в количестве 1 миллион единиц всего за 8 дней.
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Согласно оценкам компании Canalys по отгрузке носимой электроники, на которые ссылается Xiaomi в своём твите, Mi Band 4 стал самым продаваемым фитнес-браслетом в мире в период с 3 квартала 2019 года по 1 квартал 2020 года.
Смарт-браслеты от Xiaomi завоевали популярность среди пользователей начиная с самой первой версии. Компания продала 1 миллион оригинального Mi Band всего за девять месяцев после старта продаж. Второй версии удалось достигнуть того же результата всего за два месяца, а Mi Band 3 разошелся тиражом в 1 миллион устройств всего за 17 дней. Что касается Mi Band 4, этот гаджет был продан в количестве 1 миллион единиц всего за 8 дней.
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