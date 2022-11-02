Названs дата выхода и цена шлема Sony PSVR2 и 11 игр для него.

Денис
Снимок экрана 2022-11-02 в 20.19.01.png

Sony выпустит в продажу шлем виртуальной реальности PSVR2 22 февраля. Он будет стоить $549,99. Об этом сообщает компания в официальном блоге. 

Предварительные заказы на PSVR2 начнутся 15 ноября и будут ограничены онлайн-магазином Sony PlayStation. PSVR2 — это радикальное обновление по сравнению с предыдущим поколением. Гарнитура оснащена OLED-экраном с углом обзора 110 градусов и поддержкой 4K HDR. Она также поддерживает частоту до 120 Гц.

Сама гарнитура VR будет включать в себя контроллеры Sense и стереонаушники. Станция для зарядки контроллеров Sense будет доступна отдельно по цене $49,99. 

Sony также назвала 11 игр для PSVR2:
  1. The Dark Pictures: Switchback VR
  2. Cities VR – Enhanced Edition
  3. Crossfire: Sierra Squad
  4. The Light Brigade
  5. Cosmonious High
  6. Hello Neighbor: Search and Rescue
  7. Jurassic World Aftermath Collection
  8. Pistol Whip VR
  9. Zenith: The Last City
  10. After the Fall
  11. Tentacular
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Источник:
Sony
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Комментарии

tellurian
+4661
tellurian
Дороже самой приставки 🤔😨
Сегодня в 19:41
#
+25
NYX
Ох, щас и пердаки полетят у "граматеев".
Сегодня в 19:43
#
+814
Ufoer
11. Tentacular — это какая-то японская игра про то самое? )))))
час назад в 21:42
#
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