Названs дата выхода и цена шлема Sony PSVR2 и 11 игр для него.

Sony выпустит в продажу шлем виртуальной реальности PSVR2 22 февраля. Он будет стоить $549,99. Об этом сообщает компания в официальном блоге.
Предварительные заказы на PSVR2 начнутся 15 ноября и будут ограничены онлайн-магазином Sony PlayStation. PSVR2 — это радикальное обновление по сравнению с предыдущим поколением. Гарнитура оснащена OLED-экраном с углом обзора 110 градусов и поддержкой 4K HDR. Она также поддерживает частоту до 120 Гц.
Сама гарнитура VR будет включать в себя контроллеры Sense и стереонаушники. Станция для зарядки контроллеров Sense будет доступна отдельно по цене $49,99.
Sony также назвала 11 игр для PSVR2:
- The Dark Pictures: Switchback VR
- Cities VR – Enhanced Edition
- Crossfire: Sierra Squad
- The Light Brigade
- Cosmonious High
- Hello Neighbor: Search and Rescue
- Jurassic World Aftermath Collection
- Pistol Whip VR
- Zenith: The Last City
- After the Fall
- Tentacular