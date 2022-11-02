Названs дата выхода и цена шлема Sony PSVR2 и 11 игр для него.

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Sony выпустит в продажу шлем виртуальной реальности PSVR2 22 февраля. Он будет стоить $549,99. Об этом сообщает компания в официальном блоге.Предварительные заказы на PSVR2 начнутся 15 ноября и будут ограничены онлайн-магазином Sony PlayStation. PSVR2 — это радикальное обновление по сравнению с предыдущим поколением. Гарнитура оснащена OLED-экраном с углом обзора 110 градусов и поддержкой 4K HDR. Она также поддерживает частоту до 120 Гц.Сама гарнитура VR будет включать в себя контроллеры Sense и стереонаушники. Станция для зарядки контроллеров Sense будет доступна отдельно по цене $49,99.Sony также назвала 11 игр для PSVR2: