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Названы 10 гаджетов Xiaomi, которым пора на помойку

Артем
В список попали модели смартфонов и планшетов, поддержка которых прекратилась.

Xiaomi опубликовала новый список из десяти устройств, поддержку которых завершили. Обновления прошивок HyperOS, а также исправления ошибок и патчи безопасности для этих моделей больше выпускать не планируют. В него вошли:

• Xiaomi 12
• Xiaomi 12 Pro
• Xiaomi 12S Ultra
• Xiaomi Pad 6
• Xiaomi Pad 6 Pro
• Poco X5 5G
• Poco X5 Pro 5G
• Redmi Note 12T Pro
• Redmi K60E
• Redmi 10 5G

Стоит отметить, часть устройств, поддержку которых свернули, — региональные версии. Так в случае серии Xiaomi 12 речь идет о вариантах для России, Индонезии и Китая, а не о «глобалках».
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Источник:
Gizchina
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