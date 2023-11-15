Названы 16 самых ожидаемых функций iPhone 16

Фархад
i16

Да, до презентации серии iPhone 16 осталось чуть меньше года, но это не останавливает инсайдеров от постоянных сливов. На фоне этого портал MacRumors собрал 16 самых ожидаемых изменений, которые появятся в смартфонах Apple 2024 года.

Вот, что уже известно о линейке iPhone 16:

  • Увеличенные дисплеи. По данным инсайдеров, iPhone 16‌ Pro и iPhone 16‌ Pro Max получат экраны с диагональю 6,27 и 6,85 дюйма соответственно.
  • Расположение камер. Базовые модели iPhone 16 получат вертикальное расположение камер на задней панели, прямо как в iPhone 12. В теории это позволит «дешёвым» смартфонам записывать пространственное видео для Apple Vision Pro.
  • Кнопка «Захвата». Новая физическая «кнопка захвата» будет доступна во всех моделях iPhone 16, однако, её предназначение пока неизвестно.
  • Новый сверхширик. Ожидается, что модели iPhone 16‌ Pro и iPhone 16‌ Pro Max будут оснащены обновлённым сверхширокоугольным объективом на 48 Мп для фотографий с более высоким разрешением и большей детализацией.
  • Супертелеобъектив. iPhone 16‌ Pro Max может стать первым смартфоном Apple, оснащенным супертелеобъективной перископической камерой с оптическим зумом вплоть до 15х.
  • Поддержка Wi-Fi 7. Ожидается, что Pro-модели получат поддержку Wi-Fi 7. Это обеспечит одновременную передачу данных в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.
  • Чип A18 Pro. Он будет производиться по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC (N3E), что позволит увеличить его мощность и снизить потребление энергии.
  • 5G Advanced. «Прошки» будут оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75 для более быстрого и энергоэффективного подключения к сетям 5G Advanced.
  • 5-кратный оптический зум. Младшая модель iPhone 16 Pro получит телевик с 5-кратным оптическим зумом, который сейчас доступен эксклюзивно в iPhone 15 Pro Max.
  • Сенсорные кнопки. Apple заменит физические кнопки питания и регулировки громкости сенсорными с тактильной отдачей.
  • Технология микролинз. Серия iPhone 16 получит более яркие OLED-дисплеи с более энергоэффективным набором материалов.
  • Кнопка «Действие». Все модели iPhone 16 получат кнопку «Действия», которая сейчас доступна только в «Прошках».
  • Чип A17. Скорее всего, базовый iPhone 16‌ и iPhone 16 Plus получат чип A17, но без приставки Pro. Он будет отличаться графическими характеристиками от чипсета iPhone 15 Pro.
  • ИИ. В iOS 18 появятся новые функции Siri, основанные на больших языковых моделях. При этом функции ИИ будут эксклюзивом моделей iPhone 16.
  • Новые аккумуляторы. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max предложат батареи большей ёмкости благодаря переходу на технологию многослойных аккумуляторов.
  • Ultra. Есть вероятность, что в следующем году Apple выпустит iPhone 16 Ultra, который будет продаваться вместе с iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Устройство может получить дополнительные фичи камеры, больший дисплей и, возможно, конструкцию без портов.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в сентябре 2024 года, но у компании ещё очень много времени, чтобы пересмотреть свои планы.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4668
Mers
Объясните кто-нибудь, как делать фото с уже включенным фонариком, чтобы я видел, что в темноте мне нужно фотографировать, а не искать объект во время вспышки!
58 минут назад
#
Фархад Усманов
+75
Фархад Усманов Mers
только в стороннем софте такое можно провернуть. По фото точно не знаю, но видео снимать с заранее включенным фонариком можно в ProMovie
55 минут назад
#
Mers
+4668
Mers Фархад Усманов
Блин, ну это треш какой-то🤦🏻‍♂️
Почему не сделать нормально.
37 минут назад
#
Mers
+4668
Mers Фархад Усманов
Разобрался, но это какой-то идиотизм.
Нужно включить камеру, выбрать видео, свайпнуть вверх и нажав⚡️выбрать «Вспышка вкл». Запустить видеосьемку, зажать кнопку затвора и отвести вправо. Появится еще одна кнопка. И только потом можно фотографировать с включенным фонариком (а видеозапись все идет). Кок, ты идиот! Это неимоверный костыль🤦🏻‍♂️
18 минут назад
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