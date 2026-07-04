Названы 17 устройств Samsung, на которых уже тестируется One UI 9
Компания Samsung начала внутреннее тестирование прошивки One UI 9 на базе Android 17 для устройств Galaxy. В тестировании участвуют не только будущие складные флагманы Z Flip7 и Z Flip7 FE, но и модели предыдущих поколений, а также смартфоны среднего и начального сегментов, включая устройства A-, M- и F-серий.
Для некоторых моделей уже известны номера тестовых прошивок: например, A266MUBU9DZF1 для Galaxy A26, A366BXXUADZG1 для Galaxy A36, A376BXXU3BZG1 для Galaxy A37, A155FXXUAFZG1 для Galaxy A15 4G и X356BXXU8DZG1 для Galaxy Tab Active5 Pro.
В список устройств, участвующих в тестировании One UI 9 на базе Android 17, вошли:
— Будущие складные модели Z Flip7 и Z Flip7 FE
— Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5
— Galaxy S23 FE
— Galaxy A26, A36, A37
— Galaxy A15 4G
— Galaxy M34, M15, M35, M56
— Galaxy F34
— Планшет Galaxy Tab Active5 Pro
Публичная бета-версия One UI 9 пока доступна только для флагманской серии Galaxy S26, которая уже получила три тестовых обновления. Сроки выхода бета-сборок и стабильных версий для остальных моделей компания пока не раскрывает. Ожидается, что первыми смартфонами с предустановленной One UI 9 станут новые складные устройства Samsung, презентация которых запланирована на 22 июля в Лондоне. Компания планирует выпустить новую версию оболочки как минимум для 83 моделей.
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