Названы 4 причины, почему айфон всё еще топ, а смартфоны на Android только догоняют

Казалось бы, айфоны лишились Apple Pay и как будто бы стали менее удобны. Впрочем, к концу 2023 году у них все еще есть несколько весомых преимуществ над Android-устройствами. Их озвучил главный редактор iGuides.ru в своем Telegram-канале.
Face ID
Свой топ коллега начал с Face ID. Этот метод разблокировки остается самым удобным и надежным. По словам Лямина, есть аналоги, но все они оставляют желать лучшего.
«Я теперь буквально страдаю, когда мне нужно перелезть на гаджет со сканером отпечатка».
Качество софта
Георгий отметил, что качество программного обеспечения для iOS и Android всё еще очень сильно отличается в 2023 году. И эти отличия не в пользу Android. В качестве примера он приводит Telegram.
«Тот же Telegram, где я сейчас все это опубликовал. На iOS у него очень удобный интерфейс и шикарные анимации. Телега на Android как будто передаёт привет из 2018 года».
Экосистема
По словам главного редактора iGuides.ru, экосистема — всё еще одно из самых основных преимуществ Apple. К концу 2023 только единицы среди производителей смогли создать нечто похожее, но разница в плане пользовательского опыта всё еще колоссальна.
«Как же шикарно дружат между собой iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods и HomePod»!
Обновления
Георгий Лямин закончил свой список «Обновлениями». По его словам, наличие апдейтов — не очень сильный аргумент, поскольку последние крупные версии iOS и Android сосредоточены на косметических изменениях и чего-то революционно нового там очень мало. Коллега отметил, что преимущество Apple в доступности.
«Когда выходят новые iOS, iPadOS, macOS и прочие, они доступны сразу на всех совместимых устройствах по всему миру с разницей буквально в несколько минут. На операционке Google я всё еще продолжаю наблюдать картину из разряда «корейские самсунги уже получили апдейт, а вьетнамские всё еще нет».