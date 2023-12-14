Названы 4 причины, почему айфон всё еще топ, а смартфоны на Android только догоняют

Артем
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Казалось бы, айфоны лишились Apple Pay и как будто бы стали менее удобны. Впрочем, к концу 2023 году у них все еще есть несколько весомых преимуществ над Android-устройствами. Их озвучил главный редактор iGuides.ru в своем Telegram-канале.

Face ID

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Свой топ коллега начал с Face ID. Этот метод разблокировки остается самым удобным и надежным. По словам Лямина, есть аналоги, но все они оставляют желать лучшего.

«Я теперь буквально страдаю, когда мне нужно перелезть на гаджет со сканером отпечатка».

Качество софта

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Георгий отметил, что качество программного обеспечения для iOS и Android всё еще очень сильно отличается в 2023 году. И эти отличия не в пользу Android. В качестве примера он приводит Telegram.

«Тот же Telegram, где я сейчас все это опубликовал. На iOS у него очень удобный интерфейс и шикарные анимации. Телега на Android как будто передаёт привет из 2018 года».

Экосистема

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По словам главного редактора iGuides.ru, экосистема — всё еще одно из самых основных преимуществ Apple. К концу 2023 только единицы среди производителей смогли создать нечто похожее, но разница в плане пользовательского опыта всё еще колоссальна.

«Как же шикарно дружат между собой iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods и HomePod»!

Обновления

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Георгий Лямин закончил свой список «Обновлениями». По его словам, наличие апдейтов — не очень сильный аргумент, поскольку последние крупные версии iOS и Android сосредоточены на косметических изменениях и чего-то революционно нового там очень мало. Коллега отметил, что преимущество Apple в доступности.

«Когда выходят новые iOS, iPadOS, macOS и прочие, они доступны сразу на всех совместимых устройствах по всему миру с разницей буквально в несколько минут. На операционке Google я всё еще продолжаю наблюдать картину из разряда «корейские самсунги уже получили апдейт, а вьетнамские всё еще нет».
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Источник:
Лямин
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4143
st00p1dm0nkey
Титаническая работа проделана ребята, прям взяли и сравнили…
2 часа назад в 12:56
#
STFU
+89
STFU
база
2 часа назад в 12:57
#
tellurian
+4718
tellurian
Тут новость прочитал, что GM в Штатах решил перевести часть своих машин на Андройд автомотив и кто-то из руководства сказал, что car play не нужен и он не безопасен.
Что там происходит из-за этого. Там такой шум начался.
50 минут назад
#
tellurian
+4718
tellurian
Всё это вкусовщина, дело привычки.
49 минут назад
#
wetwet
+850
wetwet
по словам самого Лямина? вау
25 минут назад
#
Роман Лесной
+1
Роман Лесной
Внатуре ведройд еще тот, шакалы еще те, глюк на глюке
15 минут назад
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