Названы 6 роутеров D-Link, которые нужно срочно выкинуть. Они опасны

Производитель признал эти модели устаревшими, что делает их уязвимыми для хакеров.
Поскольку ненадежные устройства уже сняты с производства, D-Link рекомендует срочно их сменить на более актуальные.
Вот модели роутеров, которые внесены в список опасных:
- DSR-150
- DSR-150N
- DSR-250
- DSR-250N
- DSR-500N
- DSR-1000N
Можно выбрать маршрутизатор уже привычного бренда, но если есть желание попробовать что-то новенькое, наш редактор Александр Кузнецов собрал 7 годных роутеров Xiaomi под любой бюджет.