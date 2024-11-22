Названы 6 роутеров D-Link, которые нужно срочно выкинуть. Они опасны

Артем


Производитель признал эти модели устаревшими, что делает их уязвимыми для хакеров.

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Компания D-Link, производитель сетевого оборудования, составила список роутеров, которые больше не будут получать патчи безопасности и всячески поддерживаться разработчиками. Это развязывает руки злоумышленникам, которые из любой точки мира могут проникнуть по маршрутизатору в ваш ПК и похитить важные данные аккаунтов и банковских карт. 

Поскольку ненадежные устройства уже сняты с производства, D-Link рекомендует срочно их сменить на более актуальные.

Вот модели роутеров, которые внесены в список опасных:

  • DSR-150
  • DSR-150N
  • DSR-250
  • DSR-250N
  • DSR-500N
  • DSR-1000N


Можно выбрать маршрутизатор уже привычного бренда, но если есть желание попробовать что-то новенькое, наш редактор Александр Кузнецов собрал 7 годных роутеров Xiaomi под любой бюджет.
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Источник:
D-Link
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