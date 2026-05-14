Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Артем


Среди них оказались как смартфоны, так и планшеты южнокорейского бренда.

Несмотря на недавний релиз One UI 8.5, Samsung уже готовится к более крупному обновлению — One UI 9 на Android 17. На основе первых бета-тестов, а также стабильной политики апдейтов компании, портал Gizmochina составил полный список устройств, которые, по их мнению, получат новую прошивку.

Серия Galaxy S

• Galaxy S26
• Galaxy S26+
• Galaxy S26 Ultra
• Galaxy S25
• Galaxy S25+
• Galaxy S25 Ultra
• Galaxy S25 Edge
• Galaxy S25 FE
• Galaxy S24
• Galaxy S24+
• Galaxy S24 Ultra
• Galaxy S24 FE
• Galaxy S23
• Galaxy S23+
• Galaxy S23 Ultra
• Galaxy S23 FE

Серия Galaxy Z

• Galaxy Z TriFold
• Galaxy Z Fold 7
• Galaxy Z Flip 7
• Galaxy Z Flip 7 FE
• Galaxy Z Fold Special Edition
• Galaxy Z Fold 6
• Galaxy Z Flip 6
• Galaxy Z Fold 5
• Galaxy Z Flip 5

Серия Galaxy A

• Galaxy A57
• Galaxy A56
• Galaxy A55
• Galaxy A54
• Galaxy A37
• Galaxy A36
• Galaxy A35
• Galaxy A34
• Galaxy A26
• Galaxy A25
• Galaxy A24
• Galaxy A17
• Galaxy A16 (LTE и 5G)
• Galaxy A15 (LTE и 5G)
• Galaxy A07 (LTE и 5G)
• Galaxy A06 5G

Серия Galaxy M

• Galaxy M56
• Galaxy M55
• Galaxy M55s
• Galaxy M54
• Galaxy M36
• Galaxy M34
• Galaxy M17
• Galaxy M17e
• Galaxy M16
• Galaxy M15
• Galaxy M07
• Galaxy M06

Серия Galaxy F

• Galaxy F70e
• Galaxy F56
• Galaxy F55
• Galaxy F54
• Galaxy F36
• Galaxy F34
• Galaxy F17
• Galaxy F16
• Galaxy F15
• Galaxy F07
• Galaxy F06

Серия Galaxy Tab

• Galaxy Tab S11
• Galaxy Tab S11 Ultra
• Galaxy Tab S10+
• Galaxy Tab S10 Lite
• Galaxy Tab S10 Ultra
• Galaxy Tab S10 FE
• Galaxy Tab S10 FE+
• Galaxy Tab S9
• Galaxy Tab S9+
• Galaxy Tab S9 Ultra
• Galaxy Tab S9 FE
• Galaxy Tab S9 FE+
• Galaxy Tab S6 Lite (2024)
• Galaxy Tab A11
• Galaxy Tab A11+
• Galaxy Tab Active 5
• Galaxy Tab Active 5 Pro

Серия Galaxy XCover

• Galaxy XCover 7
• Galaxy XCover 7 Pro

Ожидается, что One UI 9 на базе Android 17 представят в июле 2026 года, вместе с выходом Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8. Полноценный релиз прошивки стоит ждать ближе к третьему кварталу этого года.
Источник:
Gizmochina
