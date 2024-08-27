Названы 9 гаджетов Xiaomi, которые перестанут обновляться

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Poco F3 GT;

Poco F3;

Redmi K40;

Redmi Note 8 (2021);

Redmi Note 10 5G;

Redmi Note 8 (2021).

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В список вошли некогда популярные смартфоны и планшеты Xiaomi, POCO и Redmi.Xiaomi официально обновила свой список гаджетов, которые больше не будут получать обновления прошивки, включая апдейты безопасности, MIUI и Android. Как правило, в перечень попадают модели, выпущенные более двух-трех лет назад.Список пополнили следующие устройства:Примечательно, что ранее Xiaomi вела два списка для устройств, чей жизненный цикл подходил к концу: маркер EOL (End of Life) означал прекращение поставок продукта с завода, EOS (End of Support) — прекращение поддержки со стороны разработчиков. Теперь бренд оставил единый перечень — EOL. После пополнения он выглядит так.