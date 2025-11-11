Названы хитовые автомобили на вторичке в октябре. Эти модели скупают мигом

Фото: Википедия
Исследования проводились в трех ценовых категориях: «до миллиона», 1-1,5 млн рублей и 1,5-3 млн рублей и в возрасте от 3 до 20 лет.
Рейтинг подержанных автомобилей в октябре
До миллиона рублей:
- Лада Приора (11-15 лет): ~374 тыс руб
- Лада 2114 Самара (16-20 лет): ~181 тыс руб
- Ford Focus (15 лет): ~746 тыс руб
- Ford Focus (20 лет): ~481 тыс руб
- Лада Гранта (6-10 лет): ~549 тыс руб
От 1 до 1,5 млн рублей:
- Hyundai Solaris (6-10 лет): ~1,06 млн руб
- Kia Rio (6-10 лет): ~1,11 млн руб
- Toyota Camry (16-20 лет): ~1,1 млн руб
- Nissan Note (6-10 лет): ~1 млн руб
- Volkswagen Polo (6-10 лет): ~1 млн руб
От 1,5 до 3 млн рублей
- Toyota Camry (11-15 лет): ~1,63 млн руб
- Toyota Camry (6-10 лет): ~2,43 млн руб
- Nissan X-Trail (6-10 лет): ~1,9 млн руб
- Toyota RAV4 (6-10 лет): ~2,6 млн руб
- Hyundai Solaris (3-5 лет): ~1,5 млн руб