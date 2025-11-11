Top.Mail.Ru

Названы хитовые автомобили на вторичке в октябре. Эти модели скупают мигом

Артем
Фото: Википедия

Исследования проводились в трех ценовых категориях: «до миллиона», 1-1,5 млн рублей и 1,5-3 млн рублей и в возрасте от 3 до 20 лет.

По данным сайта «Дром», лидером среди подержанных авто в России стоимостью до миллиона рублей стала Лада Приора. При возрасте 11-15 лет ее стоимость в среднем составила 374 тыс руб. На втором месте Лада 2114 Самара за 181 тыс руб при эксплуатации 16-20 лет. Третье и четвертое места занял Ford Focus по цене 746 тыс руб (15 лет) и 481 тыс руб (20 лет). Замыкает пятерку топа Лада Гранта — автомобиль в возрасте 6-10 лет предлагали в среднем за 549 тыс руб.

Рейтинг подержанных автомобилей в октябре


До миллиона рублей:

  1. Лада Приора (11-15 лет): ~374 тыс руб
  2. Лада 2114 Самара (16-20 лет): ~181 тыс руб
  3. Ford Focus (15 лет): ~746 тыс руб
  4. Ford Focus (20 лет): ~481 тыс руб
  5. Лада Гранта (6-10 лет): ~549 тыс руб


От 1 до 1,5 млн рублей:

  1. Hyundai Solaris (6-10 лет): ~1,06 млн руб
  2. Kia Rio (6-10 лет): ~1,11 млн руб
  3. Toyota Camry (16-20 лет): ~1,1 млн руб
  4. Nissan Note (6-10 лет): ~1 млн руб
  5. Volkswagen Polo (6-10 лет): ~1 млн руб


От 1,5 до 3 млн рублей

  1. Toyota Camry (11-15 лет): ~1,63 млн руб
  2. Toyota Camry (6-10 лет): ~2,43 млн руб
  3. Nissan X-Trail (6-10 лет): ~1,9 млн руб
  4. Toyota RAV4 (6-10 лет): ~2,6 млн руб
  5. Hyundai Solaris (3-5 лет): ~1,5 млн руб

