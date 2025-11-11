Названы хитовые автомобили на вторичке в октябре. Эти модели скупают мигом



Исследования проводились в трех ценовых категориях: «до миллиона», 1-1,5 млн рублей и 1,5-3 млн рублей и в возрасте от 3 до 20 лет.

Рейтинг подержанных автомобилей в октябре

Лада Приора (11-15 лет): ~374 тыс руб Лада 2114 Самара (16-20 лет): ~181 тыс руб Ford Focus (15 лет): ~746 тыс руб Ford Focus (20 лет): ~481 тыс руб Лада Гранта (6-10 лет): ~549 тыс руб

Hyundai Solaris (6-10 лет): ~1,06 млн руб Kia Rio (6-10 лет): ~1,11 млн руб Toyota Camry (16-20 лет): ~1,1 млн руб Nissan Note (6-10 лет): ~1 млн руб Volkswagen Polo (6-10 лет): ~1 млн руб

Toyota Camry (11-15 лет): ~1,63 млн руб Toyota Camry (6-10 лет): ~2,43 млн руб Nissan X-Trail (6-10 лет): ~1,9 млн руб Toyota RAV4 (6-10 лет): ~2,6 млн руб Hyundai Solaris (3-5 лет): ~1,5 млн руб

По данным сайта «Дром», лидером среди подержанных авто в России стоимостью до миллиона рублей стала Лада Приора. При возрасте 11-15 лет ее стоимость в среднем составила 374 тыс руб. На втором месте Лада 2114 Самара за 181 тыс руб при эксплуатации 16-20 лет. Третье и четвертое места занял Ford Focus по цене 746 тыс руб (15 лет) и 481 тыс руб (20 лет). Замыкает пятерку топа Лада Гранта — автомобиль в возрасте 6-10 лет предлагали в среднем за 549 тыс руб.