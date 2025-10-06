Названы лучшие андроид-смартфоны начала осени — флагманы и середнячки





Команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг наиболее производительных смартфонов в высокой и средней ценовых категориях. В рейтинги попали одни «китайцы» (среди них затесала одна из моделей Motorola, но и этим некогда американским брендом с 2014 года владеет китайская компания Lenovo).

Топ флагманов за сентябрь 2025 года:1. Xiaomi 17 Pro Max — 3 507 568 баллов2. Xiaomi 17 Pro — 3 503 549 баллов3. Xiaomi 17 — 3 492 556 баллов4. iQOO Neo10 Pro+ — 3 342 128 баллов5. Vivo X200 Ultra — 3 324 527 баллов6. Nubia Red Magic 10S Pro+ — 3 204 561 балл7. Oppo Find X8 Ultra Satellite Communication Edition — 3 137 585 баллов8. Honor GT Pro — 3 132 414 баллов9. Vivo X200s — 3 063 873 балла10. Redmi K80 Pro — 2 948 253 баллаТоп смартфонов средней ценовой категории за сентябрь 2025 года:1. Redmi Turbo 4 — 1 873 527 баллов2. iQOO Z10 Turbo — 1 570 289 баллов3. Oppo Reno14 Pro — 1 524 982 балла4. Realme Neo7 SE — 1 517 296 баллов5. Redmi K70E — 1 503 366 баллов6. Oppo Reno14 — 1 486 794 балла7. Oppo Reno13 Pro — 1 476 490 баллов8. Oppo K13 Turbo 5G — 1 454 471 балл9. Motorola Edge 60 Pro — 1 275 236 баллов10. Oppo Reno 13 — 1 273 149 балловСудя по этим рейтингам, для современных флагманов стандартным показателем является 2-2,5 миллиона баллов в AnTuTu, а для середнячков около 1,5 миллиона баллов. Самые верхние места топа флагманов принадлежат моделям с процессором Qualcomm Snapgragon 8 Elite Gen 5, в настоящее время он является наиболее производительным на рынке чипов для Android-устройств.