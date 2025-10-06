Названы лучшие андроид-смартфоны начала осени — флагманы и середнячки

Команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг наиболее производительных смартфонов в высокой и средней ценовых категориях. В рейтинги попали одни «китайцы» (среди них затесала одна из моделей Motorola, но и этим некогда американским брендом с 2014 года владеет китайская компания Lenovo).
1. Xiaomi 17 Pro Max — 3 507 568 баллов
2. Xiaomi 17 Pro — 3 503 549 баллов
3. Xiaomi 17 — 3 492 556 баллов
4. iQOO Neo10 Pro+ — 3 342 128 баллов
5. Vivo X200 Ultra — 3 324 527 баллов
6. Nubia Red Magic 10S Pro+ — 3 204 561 балл
7. Oppo Find X8 Ultra Satellite Communication Edition — 3 137 585 баллов
8. Honor GT Pro — 3 132 414 баллов
9. Vivo X200s — 3 063 873 балла
10. Redmi K80 Pro — 2 948 253 балла
Топ смартфонов средней ценовой категории за сентябрь 2025 года:
1. Redmi Turbo 4 — 1 873 527 баллов
2. iQOO Z10 Turbo — 1 570 289 баллов
3. Oppo Reno14 Pro — 1 524 982 балла
4. Realme Neo7 SE — 1 517 296 баллов
5. Redmi K70E — 1 503 366 баллов
6. Oppo Reno14 — 1 486 794 балла
7. Oppo Reno13 Pro — 1 476 490 баллов
8. Oppo K13 Turbo 5G — 1 454 471 балл
9. Motorola Edge 60 Pro — 1 275 236 баллов
10. Oppo Reno 13 — 1 273 149 баллов
Судя по этим рейтингам, для современных флагманов стандартным показателем является 2-2,5 миллиона баллов в AnTuTu, а для середнячков около 1,5 миллиона баллов. Самые верхние места топа флагманов принадлежат моделям с процессором Qualcomm Snapgragon 8 Elite Gen 5, в настоящее время он является наиболее производительным на рынке чипов для Android-устройств.