Названы лучшие смартфоны начала зимы 2025-2026

Команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг наиболее производительных смартфонов высокой ценовой категории. В рейтинг вошли семь моделей с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и три с чипом MediaTek Dimensity 9500. Как можно увидеть, самые мощные из них пробили отметку в 4 миллиона балов, что ранее было недостижимым результатом.
1. Nubia Red Magic 11 Pro+ — 4 105 121 балл
2. Oppo Find X9 Pro — 4 006 704 балла
3. Vivo X300 Pro — 4 004 589 баллов
4. iQOO 15 — 3 998 037 баллов
5. Honor Magic8 Pro — 3 976 558 баллов
6. Realme GT8 Pro — 3 949 528 баллов
7. Honor Magic8 — 3 925 304 балла
8. OnePlus 15 — 3 855 366 баллов
9. Oppo Find X9 — 3 827 302 балла
10. Redmi K90 Pro Max — 3 768 077 баллов
В сравнении с летним рейтингом из топа выпали флагманы Xiaomi новой 17-й серии, а в остальном наиболее производительными остались устройства всё тех же китайских брендов (Nubia, Oppo, Honor, Vivo, iOQOO). Самый быстрый смартфон среди них — Red Magic 11 Pro+ — отличается наличием системы жидкостного охлаждения, что позволяет его процессору и видеочипу работать на полной мощности продолжительное время, не снижая тактовые частоты.
Кстати, почти все перечисленные модели представлены в «Яндекс Маркете». К примеру Vivo X300 Pro можно купить по цене от 65 226 р. (плюс пошлина от 8 345 р.)., iQOO 15 от 60 252 р. (пошлина от 7 544 р.), а Oppo Find X9 от 63 038 р. (пошлина от 7 992 р.)
Реклама
ООО «ЯНДЕКС»
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN