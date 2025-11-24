Top.Mail.Ru

Названы популярные иномарки, которые не подорожают из-за новых ставок утильсбора

Александр

С 1 декабря в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей. Изменения затронут практически все сегменты рынка — от бюджетных иномарок до премиальных гибридов. Власти объясняют эти меры поддержкой отечественного автопрома, и статистика показывает рост интереса к российским маркам.

В официальный список иномарок, которых не коснётся повышение утильсбора, вошли популярные модели: Haval Jolion, Haval M6 и Belgee X70. Также сохранят текущие ставки Belgee X50 (2,6 млн руб.), Omoda C5 (2,65 млн руб.) и переднеприводный Haval F7 (3,18 млн руб.) Однако для более мощных автомобилей из топ продаж, таких как Geely Monjaro (4,86 млн руб.) и Changan Uni-S (2,97 млн руб.), сбор вырастет.

Особенно сильно изменения ударят по параллельному импорту. Значительно подорожают следующие модели:

▪️ Kia Sportage — 4,23 млн руб.
▪️ Mazda CX-5 — 4,39 млн руб.
▪️ Hyundai Tucson — 4,17 млн руб.
▪️ Skoda Karoq — 4,49 млн руб.

С 1 декабря порог мощности для применения льготной ставки снижается до 80 л. с., что заметнее всего скажется на стоимости гибридов и электромобилей.  Новых моделей с альтернативными силовыми установками, соответствующими этим параметрам, на рынке почти нет. Минимальный размер утильсбора для таких машин составит от 667 400 руб., а для популярного кроссовера Lixiang L9 сбор увеличится до 1,8 млн руб.

На этом фоне доля отечественных марок в сегменте новых авто стабильно растёт с августа. К концу ноября число объявлений от официальных дилеров увеличилось на 25%, а в ноябре объём объявлений вырос в 1,5 раза по сравнению с октябрём. Потребительский спрос на российские автомобили демонстрирует устойчивый рост с июня, а интерес пользователей в октябре 2025 года по сравнению с октябрём 2024 вырос на 47%.

Самыми востребованными отечественными моделями за последние три месяца стали:

▪️ Lada Granta — 1,13 млн руб.
▪️ Lada Vesta — 1,86 млн руб.
▪️ Solaris HC — 2,83 млн руб.
▪️ Lada Niva Legend — 1,2 млн руб.
▪️ Tenet T7 — 2,75 млн руб.
▪️ Tenet T4 — 2,19 млн руб.
-3
Источник:
Ura.ru
Комментарии

tellurian
+2736
tellurian
Там таксистам могут разрешить не менять авто до 30 года. Если они сами владельцы :)
Сегодня в 18:10
#
Tigrolik
+810
Tigrolik
«востребованными отечественными моделями»
Автор, ты с отечеством-то определись.
Сегодня в 18:14
#
Anatoly076
+387
Anatoly076
Недавно видел на трассе М8 со стороны Ярославля гужевую повозку с конем красивым. Повесили Led стопаки фонарь впереди. Две керосиновые лампы 💡 габариты обозначают. Сиденье извозчика кожей обтянуто. А для пассажиров сеном постелено.

Так вот я тут заморочился и выяснил что 1 сноп сена большой 700 рублей стоит. Прикинул там мешков пару комбикорма.

Короче себестоимость владения повозкой в 100 раз дешевле автомобиля. Короче пока не обязали повозки в ГИБДД регистрировать надо на ЭКО транспорт пересаживаться 😂😂😂
час назад в 19:37
#
+192
Gabriel
Сегодня был в Авилоне видел Tenet на вид Чери тиго собран вполне себе стояли только белые.
час назад в 20:12
#