Названы популярные иномарки, которые не подорожают из-за новых ставок утильсбора

С 1 декабря в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей. Изменения затронут практически все сегменты рынка — от бюджетных иномарок до премиальных гибридов. Власти объясняют эти меры поддержкой отечественного автопрома, и статистика показывает рост интереса к российским маркам.
Особенно сильно изменения ударят по параллельному импорту. Значительно подорожают следующие модели:
▪️ Kia Sportage — 4,23 млн руб.
▪️ Mazda CX-5 — 4,39 млн руб.
▪️ Hyundai Tucson — 4,17 млн руб.
▪️ Skoda Karoq — 4,49 млн руб.
С 1 декабря порог мощности для применения льготной ставки снижается до 80 л. с., что заметнее всего скажется на стоимости гибридов и электромобилей. Новых моделей с альтернативными силовыми установками, соответствующими этим параметрам, на рынке почти нет. Минимальный размер утильсбора для таких машин составит от 667 400 руб., а для популярного кроссовера Lixiang L9 сбор увеличится до 1,8 млн руб.
На этом фоне доля отечественных марок в сегменте новых авто стабильно растёт с августа. К концу ноября число объявлений от официальных дилеров увеличилось на 25%, а в ноябре объём объявлений вырос в 1,5 раза по сравнению с октябрём. Потребительский спрос на российские автомобили демонстрирует устойчивый рост с июня, а интерес пользователей в октябре 2025 года по сравнению с октябрём 2024 вырос на 47%.
Самыми востребованными отечественными моделями за последние три месяца стали:
▪️ Lada Granta — 1,13 млн руб.
▪️ Lada Vesta — 1,86 млн руб.
▪️ Solaris HC — 2,83 млн руб.
▪️ Lada Niva Legend — 1,2 млн руб.
▪️ Tenet T7 — 2,75 млн руб.
▪️ Tenet T4 — 2,19 млн руб.