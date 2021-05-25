Компания pCloud исследовала активность мобильных приложений и назвала 20, которые сильнее всего расходуют заряд аккумулятора и место на накопителе.Две самые энергоемкие программы у вас вряд ли установлены. Это приложение производителя носимых девайсов Fitbit и приложение американского сотового оператора My Verizon. Исход неудивителен, потому что для работы им нужны камера, местоположение, микрофон и Wi-Fi. Третье и четвёртое место заняли Uber и Skype.Работая в фоновом режиме, приложение расходует заряд аккумулятора. Так, в топ-20 попали сразу шесть соцсетей — на пятом месте Facebook, на восьмом — Instagram, на 11 — Snapchat, на 12 — WhatsApp, на 14 — YouTube и на 20 — LinkedIn. Приложения для знакомств тоже есть в списке: Tinder, Bumble и Grindt. Они также работают в фоновом режиме.В рейтинге программ, занимающих больше всего пространства на накопителе лидирует приложение американской авиакомпании United Airlines, оно требует 437,8 МБ. На втором м третьем месте идет Lyft и Uber, им нужно 325,1 МБ и 299,6 МБ соответственно.