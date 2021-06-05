VPN-провайдер Surfshark исследовал активность популярных приложений для iOS, узнал, какие виды личных данных они собирают и нашел им альтернативы. 

Результаты следующие: в категории обмена сообщениями и видеозвонков Facebook Messenger собирает больше всех личных данных, а Cisco Webex Meetings — меньше всех. Среди соцсетей Facebook использует наибольшее количество данных, а Clubhouse — наименьшее. 

Полные результаты можно увидеть на картинке (чем длиннее полоса, тем больше данных собирается; чем больше цветов, тем больше разных видов данных используется): 



Также Surfshark поделил приложения по категориям и посмотрел, какие из них собирают больше всего личных данных. Вот результаты: 



Топ-5 категорий приложений, использующих больше всего личных данных: 
  1. Соцсети 
  2. Доставка еды 
  3. Покупки 
  4. Знакомства 
  5. Платежи 
Топ-5 категорий приложений, использующих меньше всего личных данных: 
  1. Браузеры 
  2. Фоторедакторы 
  3. Детские приложения 
  4. Почтовые клиенты 
  5. Погода 
Есть и другая закономерность: самые популярные приложения собирают больше всего личных данных. Их продажа — способ монетизировать аудиторию. Впрочем, есть и другие способы, если не собирать персональные данные. Некоторые приложения взимают плату за сам факт их использование, другие предлагают встроенные покупки в нем, а третьи предоставляют доступ к премиум-версии за деньги. 


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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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