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VPN-провайдер Surfshark исследовал активность популярных приложений для iOS, узнал, какие виды личных данных они собирают и нашел им альтернативы.Результаты следующие: в категории обмена сообщениями и видеозвонков Facebook Messenger собирает больше всех личных данных, а Cisco Webex Meetings — меньше всех. Среди соцсетей Facebook использует наибольшее количество данных, а Clubhouse — наименьшее.Полные результаты можно увидеть на картинке (чем длиннее полоса, тем больше данных собирается; чем больше цветов, тем больше разных видов данных используется):Также Surfshark поделил приложения по категориям и посмотрел, какие из них собирают больше всего личных данных. Вот результаты:Топ-5 категорий приложений, использующих больше всего личных данных:Топ-5 категорий приложений, использующих меньше всего личных данных:Есть и другая закономерность: самые популярные приложения собирают больше всего личных данных. Их продажа — способ монетизировать аудиторию. Впрочем, есть и другие способы, если не собирать персональные данные. Некоторые приложения взимают плату за сам факт их использование, другие предлагают встроенные покупки в нем, а третьи предоставляют доступ к премиум-версии за деньги.