VPN-провайдер Surfshark исследовал активность популярных приложений для iOS, узнал, какие виды личных данных они собирают и нашел им альтернативы.
Результаты следующие: в категории обмена сообщениями и видеозвонков Facebook Messenger собирает больше всех личных данных, а Cisco Webex Meetings — меньше всех. Среди соцсетей Facebook использует наибольшее количество данных, а Clubhouse — наименьшее.
Полные результаты можно увидеть на картинке (чем длиннее полоса, тем больше данных собирается; чем больше цветов, тем больше разных видов данных используется):
Также Surfshark поделил приложения по категориям и посмотрел, какие из них собирают больше всего личных данных. Вот результаты:
Топ-5 категорий приложений, использующих больше всего личных данных:
- Соцсети
- Доставка еды
- Покупки
- Знакомства
- Платежи
- Браузеры
- Фоторедакторы
- Детские приложения
- Почтовые клиенты
- Погода
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