Аналитики Counterpoint назвали пять брендов смартфонов с самой большой выручкой в первом квартале 2021 года. Первое место заняла Apple.42% выручки мобильного рынка приходится на компанию из Купертино. На втором месте располагается Samsung с 17,5% выручки, замыкает тройку OPPO с 8,2%. На четвертом месте располагается vivo с долей рынка в 8%, на пятом Xiaomi с 7,6%. На остальные бренды приходится 16,7% от общей доли рынка.Мировые поставки смартфонов в первом квартале выросли на 20% год к году, достигнув 354 миллионов единиц. Samsung отгрузила 76,8 миллиона мобильных устройств. Общая выручка за первый квартал впервые впервые в истории превысила отметку в $100 млрд и составила $113 млрд.По числу отгруженных экземпляров смартфонов в магазины, расстановка сил другая. Лидирует Samsung (21,% от общего числа), на втором месте Apple (16,8%), далее идут Xiaomi (13,7%), OPPO (10,7%) и vivo (10%).«Samsung вернула себе место в топе благодаря успешному запуску серии Galaxy S21 и эффекту отложенного спроса в Европе, США, Южной Корее и на других рынках, — говорит старший аналитик компании Варун Мишра. — Параллельно спрос на смартфоны серии iPhone 12 оставался высоким, поскольку в первом квартале Apple достигла рекордной доли рынка в США, Китае, Индии и Японии. Xiaomi, OPPO и vivo заняли рекордно высокую долю рынка в мире и в регионах, таких как Китай, Европа, Латинская Америка и Южная Азия. Все три бренда успешно заполнили пробел, оставленный Huawei, и имеют хорошие перспективы дальнейшего роста».