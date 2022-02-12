ZTE Blade V10 оказался самым безопасным смартфоном с точки зрения излучения радиоволн. Об этом свидетельствуют данные Statista.
Выяснилось, что его удельный коэффициент поглощения составляет всего 0,13 Вт/кг. Это лучший показатель на мобильном рынке.
Полностью топ-8 самых безопасных смартфонов выглядит следующим образом:
ZTE Blade V10 оказался самым безопасным смартфоном с точки зрения излучения радиоволн. Об этом свидетельствуют данные Statista.
2. ZTE AXON Elite (0,17 Вт/кг)3. Samsung Galaxy Note 10+ (0,19 Вт/кг)
4. Samsung Galaxy Note 10 (0,21 Вт/кг)
5. Samsung Galaxy A80 (0,22 Вт/кг)
6. Samsung Galaxy A72 (0,23 Вт/кг)
7. LG G7 ThinQ (0,24 Вт/кг)
8. Samsung Galaxy S20 FE (0,24 Вт/кг)
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