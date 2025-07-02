Названы самые крутые Android-смартфоны этого лета. Все продаются в России!





Бенчмарк AnTuTu определил наиболее производительные смартфоны на базе Android по итогам июня. Можно с уверенностью сказать, что как минимум до конца лета они останутся самыми востребованными и желанными среди тех пользователей, которые выбирают свежие флагманские устройства.

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