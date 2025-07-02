Названы самые крутые Android-смартфоны этого лета. Все продаются в России!

Бенчмарк AnTuTu определил наиболее производительные смартфоны на базе Android по итогам июня. Можно с уверенностью сказать, что как минимум до конца лета они останутся самыми востребованными и желанными среди тех пользователей, которые выбирают свежие флагманские устройства.
- Nubia Red Magic 10s Pro+ — 2 907 137 баллов
- Vivo X200 Ultra — 2 885 215 баллов
- Oppo Find X8 Ultra — 2 883 092 балла
- Vivo X200 Ultra — 2 874 982 балла
- iQOO Neo 10 Pro+ — 2 868 057 баллов
- Realme GT7 Pro — 2 842 016 баллов
- OnePlus Ace 5 Pro — 2 726 504 балла
- OnePlus 13 — 2 713 111 баллов
- iQOO 13 — 2 701 069 баллов
- Redmi K80 — 2 662 420 баллов
Большинство этих устройств работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, но также есть модели с его ближайшим конкурентом — MediaTek Dimensity 9400+. Впрочем, десятое место занимает смартфон с чипом Qualcomm предыдущего поколения — Snapdragon 8 Gen 3. Рекордно высокая производительность достигается не только использованием скоростного процессора и памяти с высокой пропускной способностью, но также продвинутых систем охлаждения, благодаря которым чипы не уходят в троттлинг, то есть не снижают тактовые частоты из-за нагрева при длительной нагрузке.
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