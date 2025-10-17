



Так выглядит топ-10 смартфонов по количеству продаж за девять месяцев: Аналитики AliExpress подвели итоги продаж смартфонов на платформе за 2025 год к текущему моменту и составили рейтинг самых востребованных моделей. В лидерах оказались устройства от POCO, Xiaomi и OnePlus. Чаще всего россияне выбирали смартфоны с AMOLED-экранами диагональю 6,67-6,73 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторами емкостью 5000-6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45-120 Вт и основными камерами от 50 до 200 Мп.Так выглядит топ-10 смартфонов по количеству продаж за девять месяцев:

Модель с производительным процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra и яркому 6,67-дюймовому AMOLED-дисплею с частотой обновления 120 Гц. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией обеспечивает качественные снимки, дополняется 8 Мп ультраширокоугольным модулем, а фронтальная 20 Мп камера подходит для селфи. Аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой до 90 Вт обеспечивает автономность в 14 часов активного использования и быструю подзарядку.Оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultra и ярким 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Смартфон обладает тройной основной камерой с 200-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией, дополненной ультраширокоугольным и макрообъективами, а также 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор на 5110 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт, а корпус получил защиту IP68 и покрытие Gorilla Glass Victus 2.Смартфон с процессором MediaTek Helio G99 Ultra и 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера со 108-мегапиксельным сенсором дополняется макрообъективом, фронтальная — на 20 Мп, что позволяет делать качественные снимки и селфи. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой до 45 Вт, защиту по стандарту IP54/IP64, стереодинамики и разъем для наушников.Флагманский смартфон с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает высокую производительность и плавность в любых задачах, включая тяжелые игры. Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера включает в себя тройной модуль с 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, 32 Мп ультраширокоугольным объективом и телеобъективом 8 Мп. Аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки позволяет долгое время использовать устройство без подзарядки.Оборудован мощным процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Устройство выделяется тройной камерой с основным 50 Мп сенсором с оптической стабилизацией, перископическим телеобъективом на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 8 Мп ультраширокоугольным модулем, а также фронтальной камерой на 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт Корпус защищен по стандартам IP68/IP69, покрыт стеклом Gorilla Glass 7i и обладает меняющим цвет дизайном.В основе устройства лежит процессор Helio G99-Ultra. Камера представлена тройным модулем с основным сенсором на 64 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп, что дает пользователям возможность экспериментировать с различными режимами съемки. Емкий аккумулятор на 5000 мАч поддерживает турбозарядку мощностью 67 Вт, что позволяет быстро восполнить запас энергии.Бюджетный смартфон с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, который поддерживает режим HDR10+ и частоту обновления 120 Гц. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra с 8 ядрами, который гарантирует стабильную производительность в повседневных задачах. Смартфон оснащен двойной камерой (основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией и датчик глубины на 2 Мп), а также фронтальной камерой на 20 Мп. Аккумулятор емкостью 5110 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Среди дополнительных преимуществ — защита по стандарту IP64 и сканер отпечатков в экране.Работает на системе HyperOS и поддерживает две SIM-карты, а также оплату через NFC. Основные преимущества — мощная камера с сенсором на 50 МП и яркий 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением WQHD+ и частотой 120 Гц. Аппарат оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также обладает сканером отпечатков в экране.Устройство оснащено 6,71-дюймовым экраном с разрешением 1650×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Основная двойная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку через USB Type-C.Высокотехнологичный флагман с 6,8-дюймовым дисплеем LTPO OLED, обладающим частотой обновления до 120 Гц. Модель оснащена мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Основная камера включает три модуля: 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный 50 Мп и 200 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера на 50 Мп дополнена датчиком для разблокировки по лицу. Смартфон получил защиту от пыли, воды и пара по стандартам IP68 и IP69, а также аккумулятор емкостью 5850 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 100 Вт и беспроводной до 80 Вт.