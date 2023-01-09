Россия Смартфоны Рейтинг

Названы самые популярные смартфоны в России в 2022 году

Александр


Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги российского рынка смартфонов в 2022 году. В общей сложности за этот период россияне приобрели около 24 млн смартфонов, причём более 65% продаж пришлось на устройства китайских брендов. Совокупная доля Samsung и Apple снизилась за год с 45% до 30%, а средний чек составил около 22,5 тысяч рублей, что на 5% меньше уровня прошлого года.

В рейтинге наиболее популярных брендов лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы. На четвёртом месте компания Apple. На пятой строчке впервые оказался бренд TECNO. В общей сложности бренды холдинга Transsion (TECNO, Infinix и Itel) заняли примерно 10% российского рынка, что втрое больше, чем годом ранее.

Топ-5 смартфонов

  1. Xiaomi Redmi 9A (32 Гб)
  2. Xiaomi Redmi Note 10S
  3. iPhone 11 (128 Гб)
  4. Tecno Spark 8C (64 Гб)
  5. Xiaomi Redmi 9C (64 Гб)

Топ-5 смартфонов в категории 20-40 тысяч рублей

  1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 Гб)
  2. Honor 50 Lite (128 Гб)
  3. Samsung Galaxy A52 (128 Гб)
  4. Samsung Galaxy A32 (128 Гб)
  5. Xiaomi 11 Lite NE (128 Гб)

Топ-5 смартфонов в категории от 55 тысяч рублей

  1. iPhone 13 (128 Гб)
  2. iPhone 12 (128 Гб)
  3. iPhone 12 (64 Гб)
  4. iPhone 13 (256 Гб)
  5. iPhone 13 Pro Max (256 Гб)

У 95% проданных устройств есть биометрические датчики (88% годом ранее), 73% смартфонов имеют аккумулятор более 5000 мАч (60% в прошлом году), 70%, на уровне 2021 года, осталась доля девайсов с NFC, каждый пятый обладает поддержкой 5G сетей (10% годом ранее), средняя диагональ экрана выросла c 5,8 до 6,2 дюйма, смартфоны с тройным сенсором основной камеры и квадрокамерой заняли около 60%. На складные смартфоны пришёлся 1% от общего денежного объёма российского рынка и около 2,5% от продаж флагманских устройств.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5429
Вася Вотафаков
Сегодня день рождения айфона. Но в редакции видимо об этом не знают 😁
Сегодня в 12:37
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–1
NoVoronin
Это не самые популярные смартфоны, а топ доступных телефонов.
Самый популярный — это iPhone, нравится он вам или нет, но на сегодняшний день он топ.
Дай пользователю возможность получить бесплатно один смартфон любого бренда и вряд ли кто-то выберет Xiaomi.
час назад в 19:16
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EDD
+225
EDD NoVoronin
Ну это же Кузнецов)) Это он их так назвал. А М-Видео/Эльдорадо всего лишь сделала анализ и назвала каких устройств и в каких группах больше всего продалось.
31 минуту назад
#
EDD
+225
EDD NoVoronin
Ну и с выбором не соглашусь... Есть люди, которым искренне нравится Xiaomi. И они выберут его. Тем более что трубки у них сейчас очень нестыдные, в премиум-сегменте, естественно.
29 минут назад
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