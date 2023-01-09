Названы самые популярные смартфоны в России в 2022 году

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги российского рынка смартфонов в 2022 году. В общей сложности за этот период россияне приобрели около 24 млн смартфонов, причём более 65% продаж пришлось на устройства китайских брендов. Совокупная доля Samsung и Apple снизилась за год с 45% до 30%, а средний чек составил около 22,5 тысяч рублей, что на 5% меньше уровня прошлого года.В рейтинге наиболее популярных брендов лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы. На четвёртом месте компания Apple. На пятой строчке впервые оказался бренд TECNO. В общей сложности бренды холдинга Transsion (TECNO, Infinix и Itel) заняли примерно 10% российского рынка, что втрое больше, чем годом ранее.Топ-5 смартфоновТоп-5 смартфонов в категории 20-40 тысяч рублейТоп-5 смартфонов в категории от 55 тысяч рублейУ 95% проданных устройств есть биометрические датчики (88% годом ранее), 73% смартфонов имеют аккумулятор более 5000 мАч (60% в прошлом году), 70%, на уровне 2021 года, осталась доля девайсов с NFC, каждый пятый обладает поддержкой 5G сетей (10% годом ранее), средняя диагональ экрана выросла c 5,8 до 6,2 дюйма, смартфоны с тройным сенсором основной камеры и квадрокамерой заняли около 60%. На складные смартфоны пришёлся 1% от общего денежного объёма российского рынка и около 2,5% от продаж флагманских устройств.