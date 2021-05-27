Аналитики Counterpoint Research исследовали рынок умных часов в первом квартале 2021 года и отследили, как изменился спрос на этот вид носимых девайсов. 


Топ-5 самых популярных брендов смарт-часов в мире: 

  1. Apple (33,5% рынка) 
  2. Huawei (8,4%)
  3. Samsung (8%) 
  4. BBK (5,1%) 
  5. Fitbit (4,2%) 


Год к году рынок смарт-часов увеличился на 35% по числу проданных экземпляров. Расстановка сил в свою очередь не изменилась, в первом квартале 2020 года в топ-5 входили те же бренды, занимали те же места. 

Ранее стало известно, что дизайн Apple Watch Series 7 может кардинально поменяться в 2021 году. Apple приведет дизайн смарт-часов в соответствие с другими своими устройствами. Например, iPhone 12, iPad Pro и новый iMac 24’’ имеют общие черты — они избавились от скругленных торцов и выпуклых элементов дизайна, а вместо этого получили ровные грани корпуса. Часы могут пойти по тому же пути. А еще они получат новый цвет. 


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Источник:

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