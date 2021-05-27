Аналитики Counterpoint Research исследовали рынок умных часов в первом квартале 2021 года и отследили, как изменился спрос на этот вид носимых девайсов.
Топ-5 самых популярных брендов смарт-часов в мире:
- Apple (33,5% рынка)
- Huawei (8,4%)
- Samsung (8%)
- BBK (5,1%)
- Fitbit (4,2%)
Год к году рынок смарт-часов увеличился на 35% по числу проданных экземпляров. Расстановка сил в свою очередь не изменилась, в первом квартале 2020 года в топ-5 входили те же бренды, занимали те же места.
Ранее стало известно, что дизайн Apple Watch Series 7 может кардинально поменяться в 2021 году. Apple приведет дизайн смарт-часов в соответствие с другими своими устройствами. Например, iPhone 12, iPad Pro и новый iMac 24’’ имеют общие черты — они избавились от скругленных торцов и выпуклых элементов дизайна, а вместо этого получили ровные грани корпуса. Часы могут пойти по тому же пути. А еще они получат новый цвет.
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