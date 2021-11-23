Изданию 9to5google стало известно, какая версия Android является самой популярной. По полученным данным, это Android 10 2019 года выпуска, хот для загрузки уже доступна Android 12. 

Топ самых популярных версий Android: 


  1. Android 10 — 26,5%
  2. Android 11 — 24,2%
  3. Android 9 Pie — 18,2%,
  4. Android 8 Oreo— 13,7%
  5. Android 7 и 7.1 Nougat — 6,3% 
  6. Android 6 Marshmallow — 5,1%. 
  7.  Android 5 Lollipop — 3,9% 
  8. Android 4.4 KitKat — 1,4% 
  9. Android 4,1 Jelly Bean — 0,6%
На момент сбора данных информации о количестве смартфонов на Android 12 не было. Эта версия операционной системы стала доступна в октябре этого года. Первыми ее получили смартфоны Google Pixel. 

Ранее был назван самый популярный бренд смартфонов в России. Это Samsung. На втором месте располагается Xiaomi. С полным списком наиболее популярных марок телефонов в России можно ознакомиться здесь.  


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