Названы самые продаваемые телефоны и смартфоны за всё время

Фото: Unsplash
Аналитическая компания Visual Capitalist подсчитала тиражи, которыми продавались различные сотовые телефоны и смартфоны и составила рейтинг из 15 самых продаваемых устройств за всё время существования этого рынка. В него попали гаджеты в основном от Nokia и Apple, их разбавил всего один аппарат от Samsung, причём довольно старый — 2009 года.
Рейтинг выглядит следующим образом:
По какой-то причине разные модели iPhone, выпущенные в рамках одной линейки, считались за один смартфон, что не совсем корректно. В любом случае, очевидно, что самыми популярными стали звонилки, которые стоили относительно дёшево и выпускались на протяжении нескольких лет, не теряя востребованность. Айфоны также продаются огромными тиражами, причём пользователи зачастую продолжают покупать старые модели даже после выхода новых.
Аналитическая компания Visual Capitalist подсчитала тиражи, которыми продавались различные сотовые телефоны и смартфоны и составила рейтинг из 15 самых продаваемых устройств за всё время существования этого рынка. В него попали гаджеты в основном от Nokia и Apple, их разбавил всего один аппарат от Samsung, причём довольно старый — 2009 года.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- Nokia 1100
- Nokia 1110
- iPhone 6 / 6 Plus
- Nokia 105
- iPhone 6s / 6s Plus
- iPhone 5s
- Nokia 3210
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone XR / XS / XS Max
- Nokia 6600
- Nokia 1200
- Nokia 5230
- Samsung GT-E110
- iPhone 5
По какой-то причине разные модели iPhone, выпущенные в рамках одной линейки, считались за один смартфон, что не совсем корректно. В любом случае, очевидно, что самыми популярными стали звонилки, которые стоили относительно дёшево и выпускались на протяжении нескольких лет, не теряя востребованность. Айфоны также продаются огромными тиражами, причём пользователи зачастую продолжают покупать старые модели даже после выхода новых.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым