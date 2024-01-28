Названы самые продаваемые телефоны и смартфоны за всё время

Александр

Фото: Unsplash

Аналитическая компания Visual Capitalist подсчитала тиражи, которыми продавались различные сотовые телефоны и смартфоны и составила рейтинг из 15 самых продаваемых устройств за всё время существования этого рынка. В него попали гаджеты в основном от Nokia и Apple, их разбавил всего один аппарат от Samsung, причём довольно старый — 2009 года.

Рейтинг выглядит  следующим  образом:

  1. Nokia 1100
  2. Nokia 1110
  3. iPhone 6 /  6 Plus
  4. Nokia 105
  5. iPhone 6s / 6s Plus
  6. iPhone 5s
  7. Nokia 3210
  8. iPhone 7 / 7 Plus
  9. iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
  10. iPhone XR / XS / XS Max
  11. Nokia 6600
  12. Nokia 1200
  13. Nokia 5230
  14. Samsung GT-E110
  15. iPhone 5




По какой-то причине разные модели iPhone, выпущенные в рамках одной линейки, считались за один смартфон, что не совсем корректно. В любом случае, очевидно, что самыми популярными стали звонилки, которые стоили относительно дёшево и выпускались на протяжении нескольких лет, не теряя востребованность. Айфоны также продаются огромными тиражами, причём пользователи зачастую продолжают покупать старые модели даже после выхода новых.

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Источник:
IT Home
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Комментарии

Dmitriy
+842
Dmitriy
Ну вообще явный бред. Кроме нокий у нас например множество сименсов было раньше, чаще, чем ряд описанных моделей. И с айфонами бред лютый действиткльно, схлопнули их странно.
Сегодня в 11:57
#
tellurian
+2802
tellurian Dmitriy
Учитывали продажи во всём мире. А не в одной стране.
Сегодня в 12:23
#
tellurian
+2802
tellurian
Не было ни одной нокии :)
Сегодня в 12:23
#
Mers
+4824
Mers
Интересно. У Нокии и Айфона паритет, а Самса одна, как тополь на Плющихе.
Сегодня в 12:53
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