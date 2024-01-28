Названы самые продаваемые телефоны и смартфоны за всё время

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Аналитическая компания Visual Capitalist подсчитала тиражи, которыми продавались различные сотовые телефоны и смартфоны и составила рейтинг из 15 самых продаваемых устройств за всё время существования этого рынка. В него попали гаджеты в основном от Nokia и Apple, их разбавил всего один аппарат от Samsung, причём довольно старый — 2009 года.Рейтинг выглядит следующим образом:По какой-то причине разные модели iPhone, выпущенные в рамках одной линейки, считались за один смартфон, что не совсем корректно. В любом случае, очевидно, что самыми популярными стали звонилки, которые стоили относительно дёшево и выпускались на протяжении нескольких лет, не теряя востребованность. Айфоны также продаются огромными тиражами, причём пользователи зачастую продолжают покупать старые модели даже после выхода новых.