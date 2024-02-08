Названы самые производительные видеокарты начала 2024 года

Фото: Unsplash





Сайт TechPowerUp протестировал несколько десятков видеокарт, чтобы выяснить, какую производительность в играх они обеспечивают. VK-паблик «Мой Компьютер» наглядно визуализировал этот рейтинг инфографикой.



За точку отсчёта была взята видеокарта GeForce Nvidia GTX 1650 — одна из самых популярных среди пользователей игр, купленных в Steam.







Подавляющее большинство видеокарт, попавших в рейтинг, выпущены компанией Nvidia, но также есть модели AMD (выделены красным) и несколько штук от Intel (синий шрифт). На верхние места попали ускорители, которые без проблем работают с играми в разрешении 4K, не столь популярном среди геймеров, в том числе профессиональных, в отличие от Quad HD и Full HD. Как можно заметить, актуальными остаются даже относительно старые модели, выпущенные пять и более лет назад. Некоторые из них не продаются в магазинах, поскольку уже давно сняты с производства, но их можно приобрести на вторичном рынке по более чем гуманным ценам (от 10 тысяч рублей или даже дешевле).





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