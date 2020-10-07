Huawei Mate 30 Pro

В августе 2019 года компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, которая основана на микроядре, адаптируемом под разные типы устройств. Она уже используется в телевизорах, а в скором времени появится на других гаджетах китайского производителя, включая смартфоны, планшеты и смарт-часы.

На Huawei Developer Conference 2020 была анонсирована HarmonyOS 2.0, и там же Huawei объявила о выпуске инструментов, которые позволят разработчикам создавать приложения для этой операционной системы и даже портировать её на различные устройства. К концу 2021 года разработчики смогут адаптировать HarmonyOS 2.0 для гаджетов с объёмом оперативной памяти до 4 ГБ, а в этот лимит вписываются недорогие смартфоны.

Сама компания Huawei собирается выпустить HarmonyOS 2.0 для смартфонов, планшетов и смарт-часов Huawei и Honor, как уже продающихся, так ещё и не вышедших в продажу. Эта операционная система заменит собой Android — если пользователь пожелает перейти на новую платформу. Сайт Huawei Central опубликовал список устройств, которые получат совместимость с HarmonyOS 2.0:

Смартфоны Huawei:

  • Huawei Mate 40 (ещё не вышел)
  • Huawei Mate 40 Pro (ещё не вышел)
  • Huawei Mate 40 Pro+ (ещё не вышел)
  • Huawei Mate 40 RS Porsche Design (ещё не вышел)
  • Huawei Mate X
  • Huawei Mate Xs
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+
  • Huawei Mate 30 4G
  • Huawei Mate 30 Pro 4G
  • Huawei Mate 30 5G
  • Huawei Mate 30 Pro 5G
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  • Huawei Nova 8 (ещё не вышел)
  • Huawei Nova 8 Pro (ещё не вышел)
  • Huawei Nova 7 Pro 5G
  • Huawei Nova 7 5G
  • Huawei Nova 7 SE
  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20 X 4G
  • Huawei Mate 20 X 5G
  • Huawei Mate 20 RS
  • Huawei Nova 6 5G
  • Huawei Nova 6 SE

Смартфоны Honor:

  • Honor V40 (ещё не вышел)
  • Honor 30 Pro
  • Honor 30 Pro+
  • Honor V30
  • Honor V30 Pro
  • Honor Play 4 Pro
  • Honor X10 5G
  • Honor 30
  • Honor 30S
  • Honor X10 5G
  • Honor 20 Pro
  • Honor 20
  • Honor 9X
  • Honor 9X Pro

Смарт-часы:

  • Huawei Watch GT 2 Pro (будет предустановлена в китайской версии)
  • Huawei Watch GT 2e
  • Huawei Watch GT 2

Планшеты:

  • Huawei MatePad Pro
  • Huawei MatePad Pro 5G
  • Honor Tablet V6

Разработчики получат доступ к бета-версии HarmonyOS 2.0 в конце 2020 года, а с января или февраля эта операционная система станет доступна обычным пользователям. Как и на большинстве новых моделей смартфонов Huawei и Honor, вместо сервисов Google в ней используются собственные сервисы Huawei.


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