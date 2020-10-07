В августе 2019 года компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, которая основана на микроядре, адаптируемом под разные типы устройств. Она уже используется в телевизорах, а в скором времени появится на других гаджетах китайского производителя, включая смартфоны, планшеты и смарт-часы.
На Huawei Developer Conference 2020 была анонсирована HarmonyOS 2.0, и там же Huawei объявила о выпуске инструментов, которые позволят разработчикам создавать приложения для этой операционной системы и даже портировать её на различные устройства. К концу 2021 года разработчики смогут адаптировать HarmonyOS 2.0 для гаджетов с объёмом оперативной памяти до 4 ГБ, а в этот лимит вписываются недорогие смартфоны.
Сама компания Huawei собирается выпустить HarmonyOS 2.0 для смартфонов, планшетов и смарт-часов Huawei и Honor, как уже продающихся, так ещё и не вышедших в продажу. Эта операционная система заменит собой Android — если пользователь пожелает перейти на новую платформу. Сайт Huawei Central опубликовал список устройств, которые получат совместимость с HarmonyOS 2.0:
Смартфоны Huawei:
- Huawei Mate 40 (ещё не вышел)
- Huawei Mate 40 Pro (ещё не вышел)
- Huawei Mate 40 Pro+ (ещё не вышел)
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design (ещё не вышел)
- Huawei Mate X
- Huawei Mate Xs
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei Nova 8 (ещё не вышел)
- Huawei Nova 8 Pro (ещё не вышел)
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate 20 RS
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
Смартфоны Honor:
- Honor V40 (ещё не вышел)
- Honor 30 Pro
- Honor 30 Pro+
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor Play 4 Pro
- Honor X10 5G
- Honor 30
- Honor 30S
- Honor X10 5G
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
Смарт-часы:
- Huawei Watch GT 2 Pro (будет предустановлена в китайской версии)
- Huawei Watch GT 2e
- Huawei Watch GT 2
Планшеты:
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Honor Tablet V6
Разработчики получат доступ к бета-версии HarmonyOS 2.0 в конце 2020 года, а с января или февраля эта операционная система станет доступна обычным пользователям. Как и на большинстве новых моделей смартфонов Huawei и Honor, вместо сервисов Google в ней используются собственные сервисы Huawei.
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