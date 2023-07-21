Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Александр



Издание SamMobile опубликовало список устройств Samsung, для которых в конце этого года или в начале этого выйдет последнее крупное обновление. Это несколько смартфонов и один планшет средней ценовой категории, вышедшие в 2019 году.

Следующие модели Samsung обновятся до Android 14:

  • Samsung Galaxy A52
  • Samsung Galaxy A52s
  • Samsung Galaxy A52 5G
  • Samsung Galaxy A72
  • Samsung Galaxy Tab S7 FE

Android 14 станет для них третьим и самым последним апдейтом, изначально на них был установлен Android версии 11. В дальнейшем Samsung перестанет выпускать для них как крупные обновления, так и небольшие патчи. Более ранние устройства перестали обновляться ещё раньше. Политика Samsung предусматривает поддержку смартфонов и планшетов в течение как минимум трёх лет, а апдейты для большинства флагманских аппаратов выпускаются в течение четырёх лет.

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