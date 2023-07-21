Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним





Издание SamMobile опубликовало список устройств Samsung, для которых в конце этого года или в начале этого выйдет последнее крупное обновление. Это несколько смартфонов и один планшет средней ценовой категории, вышедшие в 2019 году.



Следующие модели Samsung обновятся до Android 14:





Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Android 14 станет для них третьим и самым последним апдейтом, изначально на них был установлен Android версии 11. В дальнейшем Samsung перестанет выпускать для них как крупные обновления, так и небольшие патчи. Более ранние устройства перестали обновляться ещё раньше. Политика Samsung предусматривает поддержку смартфонов и планшетов в течение как минимум трёх лет, а апдейты для большинства флагманских аппаратов выпускаются в течение четырёх лет.