Названы смартфоны Xiaomi и Poco, которые никогда больше не обновятся

Компания Xiaomi расширила список смартфонов, признанных устаревшими. Он и так довольно обширный, а теперь в него добавлено несколько популярных моделей, вышедших в 2020 году.
Смартфоны, которых лишили дальнейших обновление MIUI:
- Poco X3
- Poco X3 NFC
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
Примечательно, что некоторые из этих моделей всё ещё продаются, в том числе у официальных реселлеров Xiaomi. Считать их устаревшими можно лишь условно, особенно с учётом того, что эта компания иногда переиздаёт выпущенные несколько лет назад устройства с минимальными изменениями (например, освежив дизайн и поменяв название).
Эти модели получали крупные и мелкие обновления на протяжении трёх лет, что типично для смартфонов Xiaomi, выпускавшихся в прошлом. Для более новых устройств производителем обещан более длительный срок программной поддержки: четыре года выпуска ежегодных апдейтов Android и пять лет выпуска патчей безопасности, которые создаются усилиями сотрудников Google каждый месяц.
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То, что смартфоны Xiaomi остаются без поддержки производителя, не означает, что их будет невозможно обновить в будущем до свежей версии Android. Как правило, энтузиасты создают неофициальные прошивки для наиболее популярных устройств довольно долго, иногда даже спустя десять лет после их появления в продаже. Но поскольку такие прошивки любительские, смартфоны с ними могут работать нестабильно или лишаются части функций (например, звука, возможности фотографировать и снимать видео, доступа в интернет, поддержки Bluetooth).
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