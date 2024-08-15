Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые начали переходить на HyperOS

Александр


Инсайдеры выяснили, кто компания Xiaomi собирается выпустить промежуточный апдейт, который подготовит несколько моделей смартфонов к переходу с оболочки MIUI на HyperOS. Этот патч будет распространяться волнами, причём некоторые устройства уже начали получать его.

Смартфоны, которым патч уже доступен в некоторых странах:

 — Xiaomi 14
 — Xiaomi 14 Pro
 — Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
 — Xiaomi 14 Ultra
 — Redmi K70
 — Redmi K70E
 — Redmi K70 Pro
 — Redmi K60 Ultra

В августе патч выйдет для этих моделей:

 — Xiaomi 13
 — Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra
 — Xiaomi Mix Fold 3
 — Poco F6 (Redmi Turbo 3)

В сентябре обновятся:

 — Xiaomi Civi 4 Pro
 — Redmi K60
 — Redmi K60 Pro
 — Redmi K60E

Спустя некоторое время Xiaomi подготовит полноценный апдейт, который переведёт обозначенные модели на прошивку HyperOS 2.0. Компания позиционирует HyperOS в качестве собственной операционной системы, хотя в основе всё равно лежит исходный Android. Причина перехода с MIUI на HyperOS кроется в том, что в этой ОС предусмотрено более тесное взаимодействие устройств Xiaomi друг с другом (смартфонов, планшетов, смарт-часов, гаджетов умного дома и прочего).

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