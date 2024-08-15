Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые начали переходить на HyperOS

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Инсайдеры выяснили, кто компания Xiaomi собирается выпустить промежуточный апдейт, который подготовит несколько моделей смартфонов к переходу с оболочки MIUI на HyperOS. Этот патч будет распространяться волнами, причём некоторые устройства уже начали получать его.Смартфоны, которым патч уже доступен в некоторых странах:— Xiaomi 14— Xiaomi 14 Pro— Xiaomi 14 Pro Titanium Edition— Xiaomi 14 Ultra— Redmi K70— Redmi K70E— Redmi K70 Pro— Redmi K60 UltraВ августе патч выйдет для этих моделей:— Xiaomi 13— Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra— Xiaomi Mix Fold 3— Poco F6 (Redmi Turbo 3)В сентябре обновятся:— Xiaomi Civi 4 Pro— Redmi K60— Redmi K60 Pro— Redmi K60EСпустя некоторое время Xiaomi подготовит полноценный апдейт, который переведёт обозначенные модели на прошивку HyperOS 2.0. Компания позиционирует HyperOS в качестве собственной операционной системы, хотя в основе всё равно лежит исходный Android. Причина перехода с MIUI на HyperOS кроется в том, что в этой ОС предусмотрено более тесное взаимодействие устройств Xiaomi друг с другом (смартфонов, планшетов, смарт-часов, гаджетов умного дома и прочего).