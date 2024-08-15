Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые начали переходить на HyperOS

Инсайдеры выяснили, кто компания Xiaomi собирается выпустить промежуточный апдейт, который подготовит несколько моделей смартфонов к переходу с оболочки MIUI на HyperOS. Этот патч будет распространяться волнами, причём некоторые устройства уже начали получать его.
Смартфоны, которым патч уже доступен в некоторых странах:
— Xiaomi 14
— Xiaomi 14 Pro
— Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
— Xiaomi 14 Ultra
— Redmi K70
— Redmi K70E
— Redmi K70 Pro
— Redmi K60 Ultra
В августе патч выйдет для этих моделей:
— Xiaomi 13
— Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra
— Xiaomi Mix Fold 3
— Poco F6 (Redmi Turbo 3)
В сентябре обновятся:
— Xiaomi Civi 4 Pro
— Redmi K60
— Redmi K60 Pro
— Redmi K60E
Спустя некоторое время Xiaomi подготовит полноценный апдейт, который переведёт обозначенные модели на прошивку HyperOS 2.0. Компания позиционирует HyperOS в качестве собственной операционной системы, хотя в основе всё равно лежит исходный Android. Причина перехода с MIUI на HyperOS кроется в том, что в этой ОС предусмотрено более тесное взаимодействие устройств Xiaomi друг с другом (смартфонов, планшетов, смарт-часов, гаджетов умного дома и прочего).
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