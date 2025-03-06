Названы сроки выхода и цена первого складного iPhone

Артем
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Это будет самый дорогой iPhone в истории Apple.

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О подробностях складного iPhone рассказал надежный аналитик Минг-Чи Куо. По его словам устройство поступит в продажу в конце 2026 или начале 2027 года и будет стоить свыше $2500 (~220 тыс руб).

В развернутом виде диагональ дисплея составит 7,8 дюйма, а внешний экран — 5,5 дюйма. Корпус будет отлит из титанового сплава. Размеры — 9,5 мм в сложенном состоянии и 4,8 мм в разложенном. Элементы шарнира выполнены из нержавеющей стали и титана. Для съемки фото и видео на задней крышке поместят двойную камеру и фронтальную на внутреннем дисплее.

В отличии других «раскладушек» у премиального iPhone не будет складки по центру экрана. Также ради экономии внутреннего пространства датчик Face ID уберут и вернут сканер Touch ID на боковую клавишу. 

Куо подчеркнул, что финальные характеристики утвердят во втором квартале 2025 года, а массовое производство запустят в конце 2026 года.
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Источник:
Macrumors
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