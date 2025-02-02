Названы сроки выхода Samsung Galaxy G Fold





Как сообщают инсайдеры, раскладушка получит название У смартфона будет огромный гибкий дисплей и необычная складная конструкция.Как сообщают инсайдеры, раскладушка получит название Samsung Galaxy G Fold. Диагональ экрана в разложенном состоянии составляет 9,96 дюймов. Однако в отличие от «гармошки» HUAWEI Mate XT, складная конструкция «тройного фолда» выглядит иначе. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Samsung Galaxy G Fold складывается внутрь как с левой, так и с правой стороны, по принципу прототипа Flex G. Таким образом корпус полностью защищает дисплей от ударов и царапин. Также корейцы планируют оснастить смартфон новым дисплеем и защитной пленкой.Если информация подтвердится, устройство запустят уже в 3 квартале 2025 года, однако есть вероятность переноса релиза.