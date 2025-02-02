Названы сроки выхода Samsung Galaxy G Fold

Артем
У смартфона будет огромный гибкий дисплей и необычная складная конструкция.

Как сообщают инсайдеры, раскладушка получит название Samsung Galaxy G Fold. Диагональ экрана в разложенном состоянии составляет 9,96 дюймов. Однако в отличие от «гармошки» HUAWEI Mate XT, складная конструкция «тройного фолда» выглядит иначе.

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Samsung Galaxy G Fold складывается внутрь как с левой, так и с правой стороны, по принципу прототипа Flex G. Таким образом корпус полностью защищает дисплей от ударов и царапин. Также корейцы планируют оснастить смартфон новым дисплеем и защитной пленкой.

Если информация подтвердится, устройство запустят уже в 3 квартале 2025 года, однако есть вероятность переноса релиза.
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Источник:
Android Authority
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Комментарии

+1306
Grealex
И опять на изломе экран будет трещать. Только теперь уже не в одном, а в двух местах))). Ну не верю я Самсе. Даже если и будет анонс, то через неделю будет много негативных отзывов. Это Самсунг и этим все сказано.
2 февраля 2025 в 21:26
#
tellurian
+2130
tellurian Grealex
Цена сего чуда будет сильно высокой. Проще смартфон плюс планшет/ноут с собой. Удобнее будет.
3 февраля 2025 в 06:30
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