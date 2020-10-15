23 октября по всему миру, в том числе в России, стартуют продажи двух новых моделей смартфонов Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Сайт My Drivers сравнил цены на эти устройства в различных странах. Выяснилось, что в России эти новинки не такие уж дорогие, несмотря на подорожание относительно iPhone 11.
Приобретать iPhone 12 и iPhone 12 Pro со 128 ГБ встроенной памяти выгоднее всего в США, особенно в тех штатах, где нет налога с продаж. Но даже с учётом этого налога например, в Калифорнии, первая модель будет стоить 943 доллара, а вторая 1071. В России в пересчёте с рублей в доллары iPhone 12 стоит 1101 доллар, а iPhone 12 Pro — 1296 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Индии — 1158 и 1636 за эти модели соответственно.
В линейке iPhone 12 впервые для Apple реализована поддержка 5G, но для российских пользователей это неактуально, поскольку в нашей стране сети связи этого поколения пока не запущены. Кроме того, только в американские версии смартфонов поддерживают самый быстрый миллиметровый диапазон частот, а в других странах будут продаваться устройства с более медленной передачей данных.
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