Названы топ-10 самых дешевых автомобилей в России

LADA Granta

LADA Niva Legend

LADA Niva Travel

LADA Vesta NG

LADA Largus

JAC S3

УАЗ «Патриот»

Changan Alsvin

BAIC X35

BAIC U5 Plus

Список состоит из моделей отечественного и китайского производства. Цены варьируются от 700 тысяч до 1,8 миллиона рублей.За ситуацией с ценообразованием по состоянию на 1 августа проследил профильный ресурс «Автоновости дня». Позиции расставлены по возрастающей — от самой доступной к более дорогим вариантам.: 692 300 рублей: базовой комплектация Classic’22, 1,6-литровый бензиновый двигатель, пятиступенчатая механическая коробка передач, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, электроусилитель руля и передние электростеклоподъемники.: 829 900 рублей: базовый трехдверный кузов, 1,7-литровым 83-сильным двигатель, 5-ступенчатая механическая трансмиссия, аудиоподготовка, электростеклоподъемники и креплениями для детских кресел ISOFIX.: 1 042 900 рублей: базовая комплектация Classic, 1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с., пятиступенчатая «механика», зеркала с электроприводом и обогревом и 15-дюймовые стальные колесные диски.: 1 239 900 рублей: базовая комплектация Comfort, 1,6-литровый 90-сильный бензиновый двигатель, пятиступенчатая механической коробка передач, две подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, кондиционер и аудиоподготовка.: 1 300 900 рублей: базовая комплектация Classic, 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с., пятиступенчатая МКПП, подушка безопасности водителя, ГУР, аудиоподготовка, 15-дюймовые стальные диски, ABS и EBD.: 1 399 000 рублей: базовая комплектация Comfort, 1,6-литровый двигатель мощностью 109 л.с., шестиступенчатая «механика», светодиодная оптика, кондиционер с круиз-контролем и две фронтальной подушки безопасности.: 1 530 000 рублей: базовая комплектация 2023 года выпуска с 2,7-литровым двигателем «Евро-2» мощностью 149,6 л.с., пятиступенчатая «механика», полный привод типа Part-Time, светодиодные дневные ходовые огни, ABS, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, аудиоподготовка.: 1 619 900 рублейбазовая комплектация с 1,5-литровым двигателем с 98-сильным мотором и пятиступенчатой коробкой передач 5DCT с двойным сцеплением, две фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль с управлением на руле, круиз-контроль, парктроники, кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.: 1 765 900 рублейбазовая комплектация, 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 116 л.с., механическая трансмиссия, LED-оптика, кондиционер, ABS, фронтальные подушки безопасности, задние парктроники, камера заднего вида, боковые зеркала с электроприводом и мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.1 766 900 рублейбазовая комплектация, 1,5-литровый 112-сильный бензиновый мотор, пятиступенчатая механической коробкой передач, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, задние парктроники, камера заднего вида с динамической разметкой, мультируль и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.