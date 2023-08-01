Названы топ-10 самых дешевых автомобилей в России

Артем
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Фото: JAC

Список состоит из моделей отечественного и китайского производства. Цены варьируются от 700 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

За ситуацией с ценообразованием по состоянию на 1 августа проследил профильный ресурс «Автоновости дня». Позиции расставлены по возрастающей — от самой доступной к более дорогим вариантам.

LADA Granta

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Фото: АвтоВАЗ

Цена: 692 300 рублей
Что входит: базовой комплектация Classic’22, 1,6-литровый бензиновый двигатель, пятиступенчатая механическая коробка передач, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, электроусилитель руля и передние электростеклоподъемники.

LADA Niva Legend

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Фото: LADA

Цена: 829 900 рублей
Что входит: базовый трехдверный кузов, 1,7-литровым 83-сильным двигатель, 5-ступенчатая механическая трансмиссия, аудиоподготовка, электростеклоподъемники и креплениями для детских кресел ISOFIX.

LADA Niva Travel

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Фото: LADA

Цена: 1 042 900 рублей
Что входит: базовая комплектация Classic, 1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с., пятиступенчатая «механика», зеркала с электроприводом и обогревом и 15-дюймовые стальные колесные диски.

LADA Vesta NG

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Фото: LADA

Цена: 1 239 900 рублей
Что входит: базовая комплектация Comfort, 1,6-литровый 90-сильный бензиновый двигатель, пятиступенчатая механической коробка передач, две подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, кондиционер и аудиоподготовка.

LADA Largus

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Фото: LADA
Цена: 1 300 900 рублей
Что входит: базовая комплектация Classic, 1,6-литровый мотор мощностью 90 л.с., пятиступенчатая МКПП, подушка безопасности водителя, ГУР, аудиоподготовка, 15-дюймовые стальные диски, ABS и EBD.

JAC S3

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Фото: JAC

Цена: 1 399 000 рублей
Что входит: базовая комплектация Comfort, 1,6-литровый двигатель мощностью 109 л.с., шестиступенчатая «механика», светодиодная оптика, кондиционер с круиз-контролем и две фронтальной подушки безопасности.

УАЗ «Патриот»

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Фото: УАЗ

Цена: 1 530 000 рублей
Что входит: базовая комплектация 2023 года выпуска с 2,7-литровым двигателем «Евро-2» мощностью 149,6 л.с., пятиступенчатая «механика», полный привод типа Part-Time, светодиодные дневные ходовые огни, ABS, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, аудиоподготовка.

Changan Alsvin

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Фото: Changan

Цена: 1 619 900 рублей
Что входит: базовая комплектация с 1,5-литровым двигателем с 98-сильным мотором и пятиступенчатой коробкой передач 5DCT с двойным сцеплением, две фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль с управлением на руле, круиз-контроль, парктроники, кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

BAIC X35

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Фото: Basic

Цена: 1 765 900 рублей
Что входит: базовая комплектация, 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 116 л.с., механическая трансмиссия, LED-оптика, кондиционер, ABS, фронтальные подушки безопасности, задние парктроники, камера заднего вида, боковые зеркала с электроприводом и мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

BAIC U5 Plus

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Фото: Basic

Цена: 1 766 900 рублей
Что входит: базовая комплектация, 1,5-литровый 112-сильный бензиновый мотор, пятиступенчатая механической коробкой передач, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, задние парктроники, камера заднего вида с динамической разметкой, мультируль и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.
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Источник:
Автоновости дня
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