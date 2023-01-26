Названы топ-20 самых продаваемых телефонов в истории. У кого были такие?

Артем
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Рейтинг составил сайт Mydrivers, основываясь на официальных данных производителей. Большинство моделей пришлось на долю Nokia.

Согласно составленному рейтингу первое место получила модель Nokia 1100, которая разошлась тиражом 250 миллионов экземпляров за все время продаж. Вторую строчку заняла Nokia 1110 — 248 миллионов единиц за время своего существования.

iPhone 6 расположился на третьей строчке с показателями 224 миллионов единиц. На четвертом — Nokia 105 с результатом 200 миллионов устройств. iPhone 6S и 200 миллионов смартфонов, занял пятое место.

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Также в топ-10 вошли iPhone 7 и iPhone 11, которые заняли восьмое и девятое месте с результатами 161 и 160 миллионов девайсов соответственно. iPhone 5 с результатом 147 миллионов единиц занял 14 место. «Яблочная» восьмерка оказалась на предпоследнем месте с результатом 125 миллионов экземпляров.
Что касается других компаний, ими стали Samsung E1100 и Moto V3, заняв 13 и 16 строчки рейтинга.
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Источник:
Mydrivers
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